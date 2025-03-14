Коаліція дієвців культури вимагає пояснень від КМДА щодо поновлення Білоуса у Молодому театрі

Активісти під стінами КМДА під час акції на підтримку жертв сексуального насильства, 10 лютого 2025.

Андрія Білоуса. Режисера, якого звинувачують у домаганнях, Коаліція дієвців культури звертається до Київської міської державної адміністрації за роз'ясненнями про розслідування справи. Режисера, якого звинувачують у домаганнях, поновили на посаді керівника Молодого театру.

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Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній у Facebook організації.

"Коаліція дієвців культури звертається до заступниці голови КМДА Ганни Старостенко та директора департаменту культури КМДА Сергія Анжияка з вимогою дати публічні роз’яснення щодо того:

яких висновків дійшла незалежна комісія, що протягом місяця вивчала ситуацію в театрі;

на яких підставах Андрія Білоуса поновили на посаді художнього керівника Молодого театру", – йдеться у зверненні.

УП.Культура, це відбулось на зборах трудового колективу театру 14 березня. Представники Коаліції наголошують, що директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк оголосив новину про поновлення Білоуса без належної комунікації цього рішення. За інформацією, це відбулось на зборах трудового колективу театру 14 березня.

УП.Культура цього тижня звернулась до Департаменту культури КМДА, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, а також ректорки Київського національного університету імені Карпенка-Карого з проханням повідомити, як просуваються результати перевірок діяльності Білоуса після звинувачень студенток і працівників Театру. Наразі редакція очікує офіційної відповіді щодо своїх запитів.

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Що передувало

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався на початку року – 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила свого колишнього викладача, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях під час навчання. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки Білоуса, які передали до Національної поліції. На час розслідування його відсторонили від викладання.

3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора вишу Михайла Поплавського.

Також догану отримала працівниця університету Карпенка-Карого Наталія Корольова, яка раніше виправдовувала Андрія Білоуса та стверджувала, що студентки провокують чоловіків на домагання своїм відвертим вбранням, отримала догану.

Раніше Коаліція дієвців культури вже виступила на підтримку усіх постраждалих від психологічного чи сексуального насилля в культурних інституціях та заявила про неприпустимість будь-яких форм сексуального чи психологічного насилля чи дискримінації в галузі. Також там назвали реакцію Департаменту культури КМДА некомпетентною.

"Ми засуджуємо, що орган управління не відсторонив Андрія Білоуса від виконання обов'язків керівника Молодого театру хоча б на час доконечного проведення внутрішнього розслідування, і це ставить під сумнів наміри об’єктивно вивчити справу і захистити скаржників і скаржниць від ретравматизації та тиску", – йшлося в заяві.

Крім того, в організації заявили, що не бачать також намірів Міністерства культури та стратегічних комунікацій "визнати проблему існування різних форм насилля чи дискримінації у підзвітних їм установах чи закладах, незважаючи на те, що зростає хвиля свідчень та визнань, і професійно та відповідально працювати з цим викликом".

"Коаліція дієвців культури вимагає від органів державної та місцевої влади рішучих дій щодо захисту безпеки та гідності дієвців культури, незалежно від віку, статі чи статусу", – закликали автори заяви.