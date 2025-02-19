У Києві відбулась прем’єра стрічки "Реал" Олега Сенцова

У столичному "Будинку кіно" відбувся прем’єрний показ документального фільму Олега Сенцова "Реал", який режисер і військовий випадково зафільмував під час бою.

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"В "Реалі" немає ні початку, ні драматургії, ні ідеї, ні сценарію. Цей фільм з’явився випадково під час контрнаступу влітку 2023 року, коли щодня йшли важкі бої. Моя камера GoPro випадково увімкнулася, коли я її перевіряв, і знімала впродовж півтори години, доки вистачило батареї. Я дізнався про наявність цього матеріалу лише через кілька місяців.

Це не звичний фільм, не ліричний. Він про звичайних людей, які помиляються, іноді бояться, рятують побратимів і віддають своє життя за країну" – розповів Олег Сенцов під час представлення стрічки.

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Серед перших глядачів фільму – бійці-герої стрічки та родини загиблих воїнів, а також третій президент України Віктор Ющенко, громадський діяч та телеведучий Сергій Притула, акторка Римма Зюбіна, письменник Дмитро Лазуткін, медіа-експерт Олексій Ковжун, письменниця Катерина Калитко, бойова медикиня Олена Риж, телеведучий Вадим Карп'як, народна депутатка Таміла Ташева, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська та інші.

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У фільмі "Реал" немає монтажу та спецефектів, але зафільмовані справжні кадри того, що відбувається на фронті. Разом із побратимами Олег Сенцов опинився в траншеї, колі його БМП підбили. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути.

Сьогодні, 19 лютого, в обраних кінотеатрах мережі Multiplex всі покази документальної стрічки «Реал» будуть благодійними. Кошти отримані з продажу квитків будуть перераховані родинам воїнів, що загинули на позиції "Реал". Збір організовує Multiplex, творці фільму, фонд "Код Нації 47" та "Артхаус Трафік". Придбати квиток на благодійний показ вже можливо на сайті. Також охочі можуть підтримати родини загиблих донатом на банку.

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На широкі екрани фільм вийде 20 лютого.

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах – одному з ключових фестивалів класу "А" у Центральній та Східній Європі. Присутній на прем’єрі президент Чехії Петр Павел після перегляду зазначив, що це "дуже важливий фільм, який може розповісти більше, ніж десять репортажів або ціла книга".

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Олег Сенцов особисто представляв стрічку у Чехії. Це був його перший виїзд за кордон від початку повномасштабного вторгнення.

Згодом стрічку представили в офіційних програмах Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, а також на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях. Українська прем'єра картини пройшла на кінофестивалі "Київський тиждень критики".