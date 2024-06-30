У Львові обрали проєкт відбудови знищеного РФ музею Романа Шухевича: як він виглядатиме

У Львові оголосили про завершення всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею генерала Романа Шухевича, будівлю якого раніше знищив російський дрон.

Про проєкт переможця розповів мер Львова Андрій Садовий.

Загалом на конкурс з відновлення музею Романа Шухевича надійшло сім проєктів. Їх оцінювало журі з архітекторів, науковців, музейників, представників міської та обласної ради.

Відновлена будівля музею, яку повністю знищила пожежа, збереже свій історичний вигляд. При створенні плану її відбудови врахували побажання родини Шухевичів.

Простір на території музею, поблизу тамтешнього озера, планують використати як майданчик для освітніх, культурних та меморіальних елементів.

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Андрій Садовий/Facebook Андрій Садовий/Facebook Андрій Садовий/Facebook

Незважаючи на повне руйнування музею, близько 600 найбільш цінних експонатів не постраждали під час удару дроном у січні – їх завбачливо перемістили в більш безпечне місце.

Однак працівники музею зазначали, що сама будівля також мала неабияку історичну цінність.

На першому поверсі була історична експозиція з п’яти залів, де були зібрані свідчення про життя Романа Шухевича.

На другому поверсі представляли діяльність штаб-квартири УПА. Зокрема, там раніше розташовувалася криївка.

Нагадаємо, за оцінками ЮНЕСКО, російська війна завдала культурі України збитків на загальну суму 3,5 мільярда доларів.