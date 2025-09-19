Гелікоптер на місці скульптури "Відпочинок Петра І" у Полтаві простояв добу через скарги містян

Гелікоптер, який стояв на місці, де відпочивав Петро І

Ввечері 18 вересня у Полтаві демонтували муляж гелікоптера Мі-2, який тимчасово встановили на місці відпочинку російського царя Петра І після Полтавської битви. Його прибрали через скарги містян.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу 18-ї бригади армійської авіації.

Гелікоптер підняли на місце ввечері 17 вересня. Його встановили до 10-ї річниці створення 18-ї окремої бригади армійської авіації. Уже наступного дня його прибрали.

За даними Суспільного, частина жителів Полтави позитивно відреагувала на гелікоптер у місті, як спосіб вшанувати військових. Однак були полтавці, які не підтримали ідею і вважають, що муляж вертольота можуть сплутати з бойовою технікою під час російської атаки.

Пам'ятник на місці відпочинку Петра І прибрали у травні цього року. Він простояв на цьому місці 180 років.

Під час робіт фахівці виявили на монументі раніше невідоме вигравійоване зображення двоголового орла.

Як зазначили у Полтавській міській раді, пам’ятник був одним із маркерів російської імперської пропаганди, що формував спотворене уявлення про місцеву історію.

Демонтаж скульптури тривав поетапно і з дотриманням вимог чинного законодавства та науково-методичних рекомендацій. Монумент прибрали за кошти меценатів.

Раніше "УП. Культура" розповідала про чисельні пам’ятники Полтави, які спорудили там на честь перемоги війська Російської імперії над спільним військом шведського короля Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи.

