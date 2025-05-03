Простояв майже 180 років: у Полтаві прибрали пам’ятник на місці відпочинку російського царя

Роботи з демонтажу здійснили за кошти меценатів

У Полтаві демонтували майже 180-річний пам’ятник на місці відпочинку російського царя Петра I. Під час робіт фахівці виявили на монументі раніше невідоме вигравійоване зображення двоголового орла.

Про це повідомили Міністерство культури і стратегічних комунікацій (МКСК) та "Суспільне. Полтава".

"У Полтаві триває послідовна робота з деколонізації публічного простору та усунення символів, що репрезентують російську імперську ідеологію. Одним із таких об’єктів став пам’ятник на так званому місці відпочинку Петра I, що є прикладом нав’язаної історичної інтерпретації, покликаної легітимізувати імперську присутність в Україні.

Як зазначають у Полтавській міській раді, пам’ятник був одним із маркерів російської імперської пропаганди, що формував спотворене уявлення про місцеву історію", – кажуть у МКСК.

У відомстві з посиланням на місцеву владу кажуть, що демонтаж скульптури тривав поетапно і з дотриманням вимог чинного законодавства та науково-методичних рекомендацій. Монумент прибрали за кошти меценатів.

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У демонтажі взяли участь фахівці в галузі архітектури, реставрації, історії, краєзнавства та музейної справи.

Фото: МКСК Фото: МКСК Фото: МКСК

"Після того, як фахівці реставраційної майстерні зняли верхівку, ми побачили на щиті наче пробій двоголового орла [...]

Ми зараз побачили те, чого, по суті, ніхто не бачив, крім реставраторів, які були допущені (до роботи з пам’ятником – ред.) свого часу – у 1938, 1948 роках", – розповів історик-краєзнавець Сергій Козлов.

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Окремі елементи пам’ятника, які мають художню чи історичну цінність, передадуть на зберігання до музею Полтавської битви.

На місці демонтованого пам’ятника в історичному центрі міста планують встановити новий об’єкт. За словами секретарки міської ради Катерини Ямщикової, для цього проведуть архітектурний конкурс.

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Нагадаємо, в листопаді 2024 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики провів виїзне засідання в Полтаві. За його результатами народні депутати рекомендували МКСК переглянути статус полтавських споруд, зокрема які звеличують Петра I.

У відомстві визнали, що 15 об’єктів культурної спадщини міста не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Парламентарі радили міській владі демонтувати ці пам’ятники.

Раніше "УП. Культура" розповідала про чисельні пам’ятники Полтави, які спорудили там на честь перемоги війська Російської імперії над спільним військом шведського короля Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи.