У Сеулі скасували шоу пропутінської балерини Світлани Захарової

Організатори скасували запланований балетний виступ прими Великого театру Росії Світлани Захарової через підтримку диктаторської політики Путіна. Її позиція викликала суперечки в корейському суспільстві.



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Виступ був запланований на 17-21 квітня в Сеульському мистецькому центрі, який підпорядковується Міністерству культури, туризму та спорту Південної Корії, повідомляє The Korea Times.

"Ми з жалем повідомляємо вам, що корейська частина "Modance" була скасована в світлі забезпечення безпеки як глядачів, так і артистів. Ми щиро вибачаємося перед усіма глядачами, які очікували на цю виставу, і просимо вашого розуміння", – повідомив центр.

Після цього повідомлення сторінку з анонсом події також видалили з вебсайту Сеульського центру мистецтв.

Шоу під назвою “Modanse” зображувало замальовки із життя французької дизайнерки Коко Шанель. Саме її роль виконувала Захарова. Балерина народилась в Україні – в місті Луцьк, у столиці закінчила Київське хореографічне училище. Після цього одразу переїхала до Росії. З 2003 року приєдналася до Великого театру, а в 2007 стала членкинею путінської партії "Єдиная Росія". Російським медіа вона неодноразово розповідала, що є представницею російською школи балету і завжди нею була.

Після того, як в соціальних мережах підняли питання доцільності виступу росіянки, його було скасовано. Також долучилося посольство України в Кореї, яке засудило трупу Великого театру за виправдання та підтримку злочинних дій російського режиму.

В посольстві наголосили, що Росія використовує культурні заходи для виправдання війни та геноциду в Україні. Нагадали й про те, що інші країни вже неодноразово бойкотували та скасовували співпраці з Великим театром.

Трупа Великого театру Росії на міжнародних гастролях Yonhap News

Посольство Росії відреагувало, що заплановані гастролі російських артистів “сприяють збагаченню культурного ландшафту Кореї”, а будь-які спроби їх скасувати будуть вважати необґрунтованими. За їхніми словами, заходи влаштовують через домовленості з приватними особами.

На тлі цих заяв компанія InArts Production, яка була замовником шоу, також висловила свою позицію: "Ми планували і готувалися до цієї вистави задовго до початку пандемії COVID-19. Незважаючи на ретельний розгляд різних факторів, ми прийняли нещодавнє рішення скасувати захід на прохання Сеульського центру мистецтв, ставлячи на перше місце безпеку і благополуччя наших художників і глядачів", – йдеться у повідомленні InArts.

Один з виступів росіян – “Гала-концерт Великого театру”, досі не скасували. Він запланований на 16-18 квітня і має відбутися в Центрі перформативного мистецтва Сечжона, що підпорядковується міській владі Сеула. Представники центру зазначили, що рішення про скасування лишається за компанією-замовницею Ballet & Model.

Вдалі спроби скасування виступів росіян

Не вперше українські дипломати та дієвці культури успішно скасовують події роісян за кордоном. Наприклад, Віденський фестиваль скасував концерт "War Requiem" з грецько-російським диригентом Теодором Курентзісом у Концертхаусі. Натомість організатори запропонують концерт "Кадиш-реквієм" української диригентки Оксани Линів.

У зверненні Віденського фестивалю наголосили, що політичні та моральні виміри прямо вплинули на музику, що звучатиме на фестивалі. Так, Линів і Курентзіс для організаторів є "представниками своїх країн".

Завдяки дискусіям стало зрозуміло, що неможливо провести два концерти, і як наголосів директор фестивалю, він хотів би зберегти центральне значення виступу Оксани Линів в програмі фестивалю 2024 року.