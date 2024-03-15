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У Сеулі скасували шоу пропутінської балерини Світлани Захарової

Анастасія Большакова — 15 березня, 12:53

Організатори скасували запланований балетний виступ прими Великого театру Росії Світлани Захарової через підтримку диктаторської політики Путіна. Її позиція викликала суперечки в корейському суспільстві.

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Виступ був запланований на 17-21 квітня в Сеульському мистецькому центрі, який підпорядковується Міністерству культури, туризму та спорту Південної Корії, повідомляє The Korea Times.

"Ми з жалем повідомляємо вам, що корейська частина "Modance" була скасована в світлі забезпечення безпеки як глядачів, так і артистів. Ми щиро вибачаємося перед усіма глядачами, які очікували на цю виставу, і просимо вашого розуміння", – повідомив центр.

Після цього повідомлення сторінку з анонсом події також видалили з вебсайту Сеульського центру мистецтв.

Шоу під назвою “Modanse” зображувало замальовки із життя французької дизайнерки Коко Шанель. Саме її роль виконувала Захарова. Балерина народилась в Україні – в місті Луцьк, у столиці закінчила Київське хореографічне училище. Після цього одразу переїхала до Росії. З 2003 року приєдналася до Великого театру, а в 2007 стала членкинею путінської партії "Єдиная Росія". Російським медіа вона неодноразово розповідала, що є представницею російською школи балету і завжди нею була.

Після того, як в соціальних мережах підняли питання доцільності виступу росіянки, його було скасовано. Також долучилося посольство України в Кореї, яке засудило трупу Великого театру за виправдання та підтримку злочинних дій російського режиму.

В посольстві наголосили, що Росія використовує культурні заходи для виправдання війни та геноциду в Україні. Нагадали й про те, що інші країни вже неодноразово бойкотували та скасовували співпраці з Великим театром.

Трупа Великого театру Росії на міжнародних гастролях
Трупа Великого театру Росії на міжнародних гастролях
Yonhap News

Посольство Росії відреагувало, що заплановані гастролі російських артистів “сприяють збагаченню культурного ландшафту Кореї”, а будь-які спроби їх скасувати будуть вважати необґрунтованими. За їхніми словами, заходи влаштовують через домовленості з приватними особами.

На тлі цих заяв компанія InArts Production, яка була замовником шоу, також висловила свою позицію: "Ми планували і готувалися до цієї вистави задовго до початку пандемії COVID-19. Незважаючи на ретельний розгляд різних факторів, ми прийняли нещодавнє рішення скасувати захід на прохання Сеульського центру мистецтв, ставлячи на перше місце безпеку і благополуччя наших художників і глядачів", – йдеться у повідомленні InArts.

Один з виступів росіян – “Гала-концерт Великого театру”, досі не скасували. Він запланований на 16-18 квітня і має відбутися в Центрі перформативного мистецтва Сечжона, що підпорядковується міській владі Сеула. Представники центру зазначили, що рішення про скасування лишається за компанією-замовницею Ballet & Model.

Вдалі спроби скасування виступів росіян

Не вперше українські дипломати та дієвці культури успішно скасовують події роісян за кордоном. Наприклад, Віденський фестиваль скасував концерт "War Requiem" з грецько-російським диригентом Теодором Курентзісом у Концертхаусі. Натомість організатори запропонують концерт "Кадиш-реквієм" української диригентки Оксани Линів.

У зверненні Віденського фестивалю наголосили, що політичні та моральні виміри прямо вплинули на музику, що звучатиме на фестивалі. Так, Линів і Курентзіс для організаторів є "представниками своїх країн".

Завдяки дискусіям стало зрозуміло, що неможливо провести два концерти, і як наголосів директор фестивалю, він хотів би зберегти центральне значення виступу Оксани Линів в програмі фестивалю 2024 року.

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