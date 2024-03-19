США повернули Японії знайдені на горищі скарби, вивезені під час Другої світової

На горищі приватного будинку в штаті Массачусетс (США) знайшли 22 предмети, що становлять культурну цінність для Японії. Їх незаконно вивезли з Окінави під час Другої світової війни. Тепер скарби повернули назад, до Японії.

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Повідомлення про виявлений скарб азіатського мистецтва отримав спеціальний агент ФБР Джеффрі Келлі у січні 2023 року, повідомляє ArtNews.

Будинок, у якому знайшли цінності, раніше належав ветеранові Другої світової війни. Члени його родини виявили предмети мистецтва, коли перебирали майно померлого батька.

"Вони натрапили на дуже цінні предмети азійського мистецтва, – розповів Келлі, який є координатором з боротьби зі злочинами у сфері мистецтва у ФБР Бостона. – Там було кілька сувоїв, кілька гончарних виробів, старовинна карта. Вони виглядали старими і цінними".

FBI

За словами агента, рідні ветерана з'ясували, що знайдені ними японські сувої близько 20 років тому були внесені до Національного реєстру викрадених творів мистецтва ФБР. Тож вирішили звернутися до правоохоронців.

Загалом працівники ФБР виявили на горищі 22 артефакти: серед них шість розписаних сувоїв 18-19 століть, намальована від руки карта Окінави 19 століття, а також предмети кераміки та гончарні вироби.

FBI

З'ясувалося, що вони були вкрадені в останні дні війни, коли під час битви за Окінаву військові захопили місцеві скарби та документи королівства Рюкю – монархічної держави, що існувала на цій території у 1429-1879 рр. На одному зі знайдених артефактів були зображені члени королівської родини Окінави.



Згодом ФБР перевезло знахідку до Національного музею азійського мистецтва Смітсонівського інституту у Вашингтоні, де на цінності вперше за багато років мали можливість поглянути експерти.

FBI

Після розслідування, проведеного ФБР та Міністерством оборони США, артефакти повернули додому – до префектури Окінава в Японії. Реституйований скарб на офіційній церемонії прийняв губернатор префектури Денні Тамакі.

"Культурна ідентичність нації дійсно підсумовується в артефактах та історії. Тому для нас, як зберігачів артефактів і культурної спадщини, дуже важливо докладати всіх можливих зусиль, щоб переконатися, що вони повертаються до цивілізацій і культур тих країн, яким належать", – зазначив агент Келлі.

Більше знахідок з японського скарбу можна побачити у галереї:

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