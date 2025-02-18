"У росіян гроші взяли?" Українців обурив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер четвертого сезону популярного серіалу "Бріджертони". Частину українців обурив кадр із дівчиною в російському кокошнику, дехто – не розділяє невдоволення.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

У відео, що з'явилося в офіційному Instagram серіалу, глядачу показують кадри зі знімального майданчика нового сезону. Фільмують бал-маскарад, на якому персонажі вбрані у маски. Втім, серед масок є несподіваний костюм – незнайома персонажка в кокошніку, традиційному жіночому головному уборі в Росії.

Однією з перших на елемент російського одягу в серіалі, де події відбуваються в Британії, звернула увагу виконувачка обов'язків ректора Національного авіаційного університету Ксенія Семенова.

"Раптом ви не знали, але крім корисних "квот", типу інклюзивності, наприклад, хлопець на колісному кріслі як абсолютно звичайний персонаж в Sex Education, у Нетфлікса є одна абсолютно кінчена штука. Нетфлікс пхає всюди російську культуру. В тему і не в тему. Частіше – не в тему. Конструює вам реальність, де, щоб вписуватися в західну цивілізацію, треба любити російське", – написала Семенова.

РЕКЛАМА:

Щоб проілюструвати свою думку, вона нагадала, що у серіалі "Проблема трьох тіл" є рибка з кличкою "Пушкін", а "герої постійно цитують російську літературу", а в фільмі "Я думаю закінчити це все" "головні герої цитують Толстого", хоча в оригінальній книзі цього немає.

Із Семеновою не погоджується кінокритик Дмитро Сидоренко. "Нетфлікс, як і всі великі студії, звісно, має політику diversity, але вона спрямована на "gender, race, sexual identity and disability inclusion". А от бачити всюди російський слід – це вже чисто український biased, або поплава на простонародному", – написав він.

Скріншот з Facebook

Директорка Інституту Масової Інформації Оксана Романюк теж висловила сумніви, що "це дійсно редакційна політика Нетфліксу". "Швидше за все це просто випадкові рішення окремих сценаристів, які підпали під історично сильні російські навіювання, які процвітали на заході десятиліттями…і так просто ці навіювання не побороти, вони дуже дуже довго насаджувалися. Можна написати Нетфліксу листа про російську літературу і колоніалізм, але для цього треба конкретні приклади поганих цитат тощо тощо, було б добре аби хтось ініціював дослідження", – зазначила вона.

Скріншот з Facebook

Втім, багатьох українців все ж обурило рішення сценаристів та костюмерів серіалу "Бріджертони". Тож вони залишають критичні коментарі під роликом у соцмережах Netflix. "Що це ще за матрьошка в кокошнику? У росіянців гроші на сезон взяли?", "З какошніком точно не буду дивитися", "Що за кокошник? Костюмери, ви подуріли?", – пишуть користувачі.

І навіть пропонують гумористичний вихід із ситуації: "Переписати сценарій, де кокошнік вмер, ще можна".

Наразі Netflix жодним чином не коментував ситуацію.

Про серіал "Бріджертони"

"Бріджертони" (Bridgerton) — американський костюмований телесеріал, знятий на основі романів Джулії Квін. Дія відбувається в Лондоні епохи Регентства. Головні персонажі – родина Бріджетонів, діти якої один за одним поступово шукають собі пару.

Прем'єра першого сезону відбулася 25 грудня 2020 року. Ще до виходу першого сезону вже готували другий сезон. Його офіційно анонсували в січні 2021 року і випустили 25 березня 2022 року. У квітні 2021 року серіал продовжили на третій і четвертий сезони. Третій сезон вийшов 16 травня 2024 року і увійшов до списку найпопулярніших серіалів Netflix усіх часів.

У травні 2023 року вийшов спіноф серіалу, що зосереджується на персонажі королеви Шарлотти – "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти".