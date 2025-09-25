Українка зіграє у новому серіалі про Гаррі Поттера

У новому серіалі про Гаррі Поттера зніметься українська акторка та модель Світлана Карабут. Вона зіграє роль однієї з улюблених викладачок Герміони Септіму Вектор.

Про це повідомляє онлайн-ресурс Redanian Intelligence.

Септіма Вектор викладає у Гоґвортсі нумерологію. Учні школи магії та чаклунства знають її як строгу професорку. Утім для Герміони уроки Семптіми були одні з найулюбленіших.

Хочу у книгах про професорку відомо багато, у фільмах персонажку показали лише у кількох епізодах і без реплік.

Українська акторка та модель Світлана Карабут проживає у Лондоні. За даними IMDb, вона мала кілька епізодичних ролей у чотирьох фільмах: "007: Не час помирати", "Соло: Зоряні війни", "Історія" та "Редлі".

Яким буде новий серіал про Гаррі Поттера

Навесні 2023 року Warner Bros. вперше оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою серіалу назвали авторку оригінальних книг – Джоан Роулінг.

У вересні на офіційній сторінці фільмів про Гаррі Поттера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу.

За задумом команди, кожен сезон серіалу має бути присвячений окремій книзі серії. Проте виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс назвала створення адаптації "10-річним проєктом", що не збігається з задумкою екранізації семи книг.

В британських медіа припускали, що до нового кіновсесвіту ввійде перезапуск приквелу історії про Гаррі Поттера – "Фантастичних звірів". Але керівництво Warner Bros. заперечило цю інформацію.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession). Лише 2024 року 4 сезон спадкоємців отримав чотири нагороди Золотого глобуса й шість статуеток "Еммі".

Припускають, що роль лорда Волдеморта може зіграти британський актор та лавреат премії "Оскар" Кілліан Мерфі. Компанія поки не називала виконавця ролі головного злодія франшизи.

Домінік Маклафлін зіграє роль Гаррі Поттера, Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер, а Аластер Стаут – Рона Візлі.