Українські митники знайшли у посилці трипільську вазу, якій 7 тисяч років

На митному контролі з України до Швейцарії працівники виявили та вилучили трипільську вазу, орієнтовний вік якої налічує 7 тисяч років.

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Про це повідомила Державна митна служба України.

Стародавня ваза археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту знаходилась у міжнародному поштовому відправленні. За супровідними документами в посилці мешканка Київщини відправила одяг та подарунок. Проте під час огляду митники знайшли керамічний виріб з "очевидними ознаками старовини", тому відправили його на експертизу до Національного музею історії України.

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"Як визначили експерти, предмет, наданий на експертизу, – це розписна посудина на піддоні. Подібні вироби характерні для культурної спільності Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Специфіка морфології і особливості розпису дають підстави стверджувати про належність посудини до середини V тисячоліття до н.е. Аналогічні за формою та розписом вази походять із поселень в долині Дністра", – написали експерти.

Ваза складається з декількох склеєних елементів з розписом у вигляді стилізованих змій згори і підвальних дуг – внизу. Також музейники підтвердили автентичність усіх елементів і класифікували вазу як предмет археології з культурною цінністю.

Державна митна служба України Державна митна служба України Державна митна служба України

На мешканку Київщини митники склали протокол про порушення правил відправлення за статтею 473 Митного кодексу України. Згідно з нею на вивезення культурних цінностей потрібно мати дозвільні документи, які мають передати митникам. Через те, що працівники не отримали жодної супровідної документації, вазу вилучили.

Про інші знахідки українських митників

Весною 2024 року тернополянин намагався відправити за кордон три посилки, в яких були скам'янілості віком близько 443 мільйони років. У трьох міжнародних посилках митники виявили 10 древніх каменів із відбитками істот, які належать до палеонтологічних зразків.

У жовтні 2023 року київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII ст. до н.е. - ХІІІ ст. н.е. Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини. Серед археологічних предметів, які становлять культурну та історичну цінність, – стародавня метальна зброя, знаряддя праці та елементи одягу.

Влітку до Великої Британії поштою намагалися надіслати рідкісні бронзові артефакти Київської Русі. У поштовому відправленні, яке прямувало з Умані до Великої Британії виявили сім деталей холодної зброї та її оздоблення II-XII століття нашої ери.

Тоді в Національному військово-історичному музеї України зазначили, що два з семи предметів є рідкісними й можуть бути частиною Музейного фонду.