Понад 100 живих змій у штанях: китайські митники затримали чоловіка при спробі контрабанди

На фото – кукурудзяні змії, яких, зокрема, намагався перевезти чоловік

Представники китайської митної служби затримали при спробі перетину кордону чоловіка, який у своїх штанях намагався перевезти понад 100 живих змій.

Незаконний "вантаж" мандрівник спробував переправити з особливого адміністративного регіону Гонконгу до прикордонного міста Шеньчжень, що в Китаї, повідомляє The Guardian з посиланням на повідомлення митної служби.

"Під час огляду митники виявили в кишенях штанів, в які був одягнений пасажир, шість пластикових мішечків на шнурках, які були заклеєні скотчем.

У кожному мішечку виявили живих змій різних форм, розміру та кольору", – йдеться в повідомленні китайських митників.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Відео У Києві чоловік виявив під капотом машини гадюку: могла приїхати з ним зі Львова

Загалом зі штанів чоловіка державні службовці вилучили 104 плазунів, зокрема південноамериканських кукурудзяних та молочних змій, останні з яких поширені на території Канади, сходу США, Мексики та Колумбії.

За даними митників, багато виявлених рептилій були представниками немісцевих видів, перевезення яких з міркувань біозахисту та боротьби з хворобами, заборонено в Китаї без відповідного дозволу.

"Порушник правил буде притягнутий до відповідальності згідно із законом", – заявили в митниці, не уточнивши міру покарання для чоловіка.

Китай здобув славу одного з найбільших у світі центрів торгівлі тваринами, але останніми роками влада почала більш активно боротися з цим видом незаконної діяльності.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в США засудили чоловіка за спробу провезти з Канади трьох бірманських пітонів – одних із найбільших змій у світі – у своїх штанах.