"Укрпошта" презентувала марки з елементами вишивки Сумської та Одеської областей
"Укрпошта" презентувала дві нові марки зі серії "Українська вишивка – код нації". На них зображена сумська й одеська вишивки.
Про це повідомляє поштовий оператор.
За зразок взяли вишиті у ХХ столітті чоловічу та жіночу сорочки із зазначених регіонів, які є експонатами Національного музею народної архітектури та побуту України й Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара".
"Сумщина представлена жіночою сорочкою з домотканого полотна, рукави якої оздоблені смугами з ромбів і зрізаних ромбів та гірляндами дрібних квітів. На ній вишито й сварги, що є слов'янським символом-оберегом.
Одещина – чоловічою сорочкою з крамного бавовняного полотна з рослинним "брокарівським" орнаментом", – зазначають у повідомленні.
Тираж кожної марки – 320 тисяч екземплярів. Їх уже можна придбати у відділеннях, філателістичних крамницях та на сайті "Укрпошти".
