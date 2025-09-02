"Укрпошта" презентувала марки з елементами вишивки Сумської та Одеської областей

Укрпошта випускає дві нові марки раніше відомої серії “Українська вишивка – код нації” із візерунком Сумської та Одеської областей

"Укрпошта" презентувала дві нові марки зі серії "Українська вишивка – код нації". На них зображена сумська й одеська вишивки.

Про це повідомляє поштовий оператор.

За зразок взяли вишиті у ХХ столітті чоловічу та жіночу сорочки із зазначених регіонів, які є експонатами Національного музею народної архітектури та побуту України й Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара".

"Сумщина представлена жіночою сорочкою з домотканого полотна, рукави якої оздоблені смугами з ромбів і зрізаних ромбів та гірляндами дрібних квітів. На ній вишито й сварги, що є слов'янським символом-оберегом.

Одещина – чоловічою сорочкою з крамного бавовняного полотна з рослинним "брокарівським" орнаментом", – зазначають у повідомленні.

РЕКЛАМА:

Тираж кожної марки – 320 тисяч екземплярів. Їх уже можна придбати у відділеннях, філателістичних крамницях та на сайті "Укрпошти".

Раніше ми розповідали про поштові марки з елементами вишивки Харківщини та Криму.