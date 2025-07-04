"Укрпошта" присвятила нову марку 10-річчю створення Нацполіції

Один аркуш з шістьома марками коштує 600 грн

"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену 10-річчю створення Національної поліції України.

Її випустили 4 липня – у день Нацполіції, йдеться на сайті поштового оператора.

На марці зображений правоохоронець зі зброєю в руках.

"Національна поліція України – це не лише про забезпечення правопорядку, це про безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ. Поліцейські евакуюють людей під обстрілами, рятують дітей, документують та ефективно розкривають злочини, протидіють ворогу в тилу.

В умовах повномасштабної війни Нацполіція не лише зберегла безпекову стабільність у країні, а й трансформувалася у багатофункціональний механізм: від евакуації цивільних до участі в бойових операціях та аеромедичній евакуації поранених", – йдеться у описі до марки.

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Придбати аркуш з шістьма марками можна за 600 гривень.

Нагадаємо, Національна поліція України була створена 2 вересня 2015 року. Це було результатом масштабної реформи правоохоронної системи.

Раніше "Укрпошта" випустила благодійну серію марок "Сіль землі", присвячену українським піхотинцям.