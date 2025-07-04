"Укрпошта" присвятила нову марку 10-річчю створення Нацполіції
"Укрпошта" випустила нову марку, присвячену 10-річчю створення Національної поліції України.
Її випустили 4 липня – у день Нацполіції, йдеться на сайті поштового оператора.
На марці зображений правоохоронець зі зброєю в руках.
"Національна поліція України – це не лише про забезпечення правопорядку, це про безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ. Поліцейські евакуюють людей під обстрілами, рятують дітей, документують та ефективно розкривають злочини, протидіють ворогу в тилу.
В умовах повномасштабної війни Нацполіція не лише зберегла безпекову стабільність у країні, а й трансформувалася у багатофункціональний механізм: від евакуації цивільних до участі в бойових операціях та аеромедичній евакуації поранених", – йдеться у описі до марки.
Придбати аркуш з шістьма марками можна за 600 гривень.
Нагадаємо, Національна поліція України була створена 2 вересня 2015 року. Це було результатом масштабної реформи правоохоронної системи.
Раніше "Укрпошта" випустила благодійну серію марок "Сіль землі", присвячену українським піхотинцям.