Австралійський мовник показав фільм з кремлівськими наративами – Україна відреагувала

У понеділок, 18 березня, австралійський національний мовник ABC показав документальний фільм "Українська війна: Інша сторона" (Ukraineʼs War: The Other Side) британського журналіста Шона Лангана. Стрічка висвітлює війну зі сторони окупантів та поширює кремлівські пропагандистські тези. Посольство України в Австралії і посол Василь Мирошниченко засудили показ фільму.

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На фільм, у якому британець вирішив надати слово російським солдатам, яких відвідував під Авдіївкою, у лютому звертала увагу українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Тоді його показав британський телеканал ITV1, а рецензія вийшла в The Guardian.

"Цитата: "Ми не загарбники", – каже один російський солдат, виправдовуючи криваве й неспровоковане вторгнення Москви до свого сусіда. "Ми просто захищаємо те, що наше", – писала тоді про цю стрічку Цілик.

"Ну тобто ви розумієте. Не все так однозначно, вислухати потрібно обидві сторони, зокрема про те, що кадри з Бучі – це постановка, бла-бла. І все це транслюється на британському телеканалі. І в Гардіан про це пишуть з розумінням та симпатією", – пояснювала вона.

Майже через місяць австралійський мовник ABC показав фільм Лангана в ефірі передачі Four Corners.

Заставка фільму Лангана

На показ публічно відреагувало посольство України в Австралії і посол Василь Мирошниченко. Вони назвали фільм "еквівалентом миски з блювотинням", та зазначили, що мовнику, який випустив в ефір "повне сміття", має бути соромно.

"Він [фільм] беззаперечно повторював і транслював незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи, що походять з Кремля. Оскільки цілком відповідає інтересам російського диктатора Путіна", – йдеться в заяві.

Мирошниченко додав, що вимагатиме зустрічі з керуючим директором ABC Девідом Андерсоном, щоб зрозуміти, як такий пропагандистський матеріал міг вийти в ефір національної телекомпанії Австралії.

The program aired last night on Four Corners “Ukraine’s War: The Other Side” was the journalistic equivalent of a bowl of vomit. It unquestioningly repeated and aired countless blatant lies, historical distortions, racist claims and propaganda narratives emanating from the… — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) March 18, 2024

Висловлений протест посольства підтримала Федерація українських організацій Австралії. Активісти та українська громада Сіднея влаштували мітинг перед студією ABC.

"Це нонсенс для ABC вдавати, що це безстрашна журналістика, яка надає нам "надзвичайний" доступ до "іншої сторони". Це зрежисована, контрольована Кремлем медіа-акція, яка мала на меті виправдати огидне вторгнення Росії в суверенну країну", – йдеться в заяві Федерації.

Australian Federation of Ukrainian Organisations / Facebook

У свою чергу ABC продовжує захищати показ фільму, який, за словами речника компанії, пропонує аудиторії "рідкісний погляд на життя російських солдатів". Втім, пост з анонсом і трейлером стрічки у мережі Х (колишній Twitter) закрили для коментарів.