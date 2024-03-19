В Італії відкрили виставку українського художника Олександра Животкова

В італійському місті Падуя відкрилася виставка українського художника Олександра Животкова – Le tavole sacre dell'Ucraina ("Священні скрижалі України").

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На виставці в галереї Galleria Civica Cavour представлені 33 твори, створені митцем після початку повномасштабного російського вторгнення. З 24 лютого більшість робіт, створених Животковим у київській майстерні, присвячено місцям трагедій війни – Бучі, Маріуполю, Ірпеню, Херсону, Вінниці.

У коментарі УП.Культура співкураторка проєкту Тетяна Волошина називає цю експозицію "досконалим висловлюванням українського сучасного художника щодо жахливих подій війни в Україні".

надано пресслужбою

"Виставка в Падуї є логічним продовженням виставкового проєкту "Вівтар. Животков", який був презентований спільно з Національним центром "Український дім" в березні 2023 року та сильно зрезонував у серцях українських глядачів", – зазначає Волошина.

Організувати виставку фундації Stedley Art Foundation допомагав муніципалітет Падуї. "Животков залишився у рідному місті після початку жорстокої агресії проти України в лютому 2022 року. Нині він творить у своїй майстерні в Києві, що зазнає ракетних обстрілів росіян. Тож його роботи глибоко просочені величезною трагедією, що її переживає український народ", – додає асесор з питань культури Падуї Андреа Колазіо.

надано пресслужбою

За словами Волошиної, серед відвідувачів виставки Животкова в Італії представники італійської культури та мистецтва, а також багато українських переселенців, для яких проєкт стає нагадуванням про боротьбу на батьківщині: "Спільні враження від експозиції демонструють важливість культурного обміну, а також актуальність мистецтва як засобу вираження та сприйняття складних історичних реалій".

Кураторка зазначає, що крім робіт останніх двох років, тут є і твори часів Майдану. "Особливо важливим є те, що на виставці, крім творів останніх двох років, представлені роботи, над якими Олександр Животков наполегливо працював протягом трагічної і героїчної зими 2014 року", – каже вона.

Афіша виставки

Виставку Le tavole sacre dell'Ucraina в Падуї можна переглянути до 31 березня. Вхід безкоштовний.

Про Олександра Животкова

Олександр Животков – український художник, представник хвилі постмодерністського мистецтва в Україні.

Разом з батьком та братом Сергієм створив "фамільну школу", що відзначається характерними особливостями — монохромністю та мінімалізмом. У своїй творчості зосереджується на трагізмі буття та етичних ідеалах людства.

Вперше показав свої роботи за кордоном на виставці "Українське мистецтво" у Гельсінкі у 1992 році. На сьогоднішній день твори Животкова демонструвалися на 34 персональних виставках в Україні, митець брав участь у 60 групових проєктах в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Великій Британії, Франції, Фінляндії, Німеччині, Австрії.

Виставковий проєкт "Вівтар. Животков", який був презентований в "Українському домі" в березні 2023 року, номінували на премію імені Тараса Шевченка.