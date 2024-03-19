В Італії відкрили виставку українського художника Олександра Животкова
В італійському місті Падуя відкрилася виставка українського
художника Олександра Животкова – Le
tavole sacre dell'Ucraina ("Священні скрижалі України").
На виставці в галереї Galleria Civica Cavour представлені 33
твори, створені митцем після початку повномасштабного російського вторгнення. З
24 лютого більшість робіт, створених Животковим у київській майстерні, присвячено
місцям трагедій війни – Бучі, Маріуполю, Ірпеню, Херсону, Вінниці.
У коментарі УП.Культура
співкураторка проєкту Тетяна Волошина називає
цю експозицію "досконалим
висловлюванням українського сучасного художника щодо жахливих подій війни в
Україні".
"Виставка в Падуї
є логічним продовженням виставкового проєкту "Вівтар. Животков", який
був презентований спільно з Національним центром "Український дім" в
березні 2023 року та сильно зрезонував у серцях українських глядачів",
– зазначає Волошина.
Організувати виставку фундації Stedley Art Foundation допомагав
муніципалітет Падуї. "Животков
залишився у рідному місті після початку жорстокої агресії проти України в
лютому 2022 року. Нині він творить у своїй майстерні в Києві, що зазнає
ракетних обстрілів росіян. Тож його роботи глибоко просочені величезною
трагедією, що її переживає український народ", – додає асесор з питань
культури Падуї Андреа Колазіо.
За словами Волошиної, серед відвідувачів виставки Животкова
в Італії представники італійської культури та мистецтва, а також багато українських
переселенців, для яких проєкт стає нагадуванням про боротьбу на батьківщині:
"Спільні враження від експозиції демонструють важливість культурного
обміну, а також актуальність мистецтва як засобу вираження та сприйняття
складних історичних реалій".
Кураторка зазначає, що крім робіт останніх двох років, тут є
і твори часів Майдану. "Особливо
важливим є те, що на виставці, крім творів останніх двох років, представлені
роботи, над якими Олександр Животков наполегливо працював протягом трагічної і
героїчної зими 2014 року", – каже вона.
Виставку Le tavole sacre dell'Ucraina в Падуї можна
переглянути до 31 березня. Вхід безкоштовний.
Про Олександра Животкова
Олександр Животков
– український художник, представник хвилі постмодерністського мистецтва в
Україні.
Разом з батьком та братом Сергієм створив "фамільну
школу", що відзначається характерними особливостями — монохромністю та
мінімалізмом. У своїй творчості зосереджується на трагізмі буття та етичних
ідеалах людства.
Вперше показав свої роботи за кордоном на виставці
"Українське мистецтво" у Гельсінкі у 1992 році. На сьогоднішній день твори
Животкова демонструвалися на 34 персональних виставках в Україні, митець брав
участь у 60 групових проєктах в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Великій
Британії, Франції, Фінляндії, Німеччині, Австрії.
Виставковий проєкт "Вівтар. Животков", який був
презентований в "Українському домі" в березні 2023 року, номінували на премію імені Тараса Шевченка.