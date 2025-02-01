"Розбита і сумна": через російський обстріл пошкоджено приміщення Одеської обласної філармонії

Наслідки удару для конструкції будівлі поки не відомі

Внаслідок російського ракетного обстрілу 31 січня зазнало пошкоджень приміщення Одеської обласної філармонії. З 2023 року будівля перебуває під посиленим захистом Організації Об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов і зауважив, що будівля філармонії – "найцінніша" серед пошкоджених того дня пам'яток.

"Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження", – розповів очільник Одеси.

Знімками пошкоджених приміщень поділився Національний одеський філармонійний оркестр. На фото можна побачити вибите скло та потрощені двері парадного входу до приміщення.

"Наша багаторічна домівка, в якій звучали тисячі наших концертів! Розбита і сумна", – написали в трупі оркестру.

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Фото: Odesa Philharmonic Orchestra/Facebook Фото: Odesa Philharmonic Orchestra/Facebook Фото: Odesa Philharmonic Orchestra/Facebook

Там додали, що 1 лютого в приміщенні філармонії планували провести концерт. Через пошкодження захід перенесли до Одеської національної музичної академії.

Одеська філармонія з 1946 року розміщена в колишній Новій купецькій біржі, яку побудували в 1899 році. Спорудження приміщення провели на ескізним проєктом архітектора Вікентія Прохаски зі змінами в стилі італійської готики, які вніс Олександр Бернардацці.

Дерев'яна стеля залу філармонії створена без єдиного цвяха з ліванського кедра, має позолоту та розпис. Стіни залу оздоблені панно російського художника Миколи Каразіна.

Нагадаємо, ввечері 31 січня війська РФ завдали балістичного удару по історичному центру Одеси, який входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Внаслідок атаки різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам'яток культури міста, зокрема:

будинок Вучині по вул. Італійській,19;

Музей західного та східного мистецтва;

філія Літературного музею (Будинок Сікара);

будівля Союзу архітекторів України;

приміщення банку "Порто-Франко".

Раніше через удар РФ по Запоріжжю зазнав пошкоджень Запорізький обласний краєзнавчий музей.