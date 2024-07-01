До 25,5 тис. гривень. В Україні пропонують збільшити штрафи за російську музику в громадських місцях

В Україні можуть збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях. Зараз він складає 70 гривень, а може зрости до 5100-25500 гривень.

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Про це йдеться у законопроєкті №9547 "Про внесення змін до ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства установами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", пише "Судово-юридична газета".

Новий законопроєкт передбачає, що відповідальність за звучання російської музики буде покладено на керівників закладів торгівлі, харчування чи сфери послуг. Тож штрафуватимуть керівництво, а не окремих громадян.

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Також пропонується збільшити розмір самих штрафів – до 5100-8500 гривень (це від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів). За повторне прослуховування музики країни-агресора доведеться заплатити від 1700 до 25500 гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту, ініційованого 16 депутатами та підтриманого мовним омбудсменом, розповідають про минулорічний конфлікт у селі Погреби на Київщині. Відвідувачка закладу зробила зауваження щодо російської музики в караоке, за що її виштовхали з приміщення. Поліція склала протокол, що передбачає штраф для закладу від 17 до 170 грн. Тож законодавці вважають, що наразі покарання за публічне прослуховування російської музики не є справедливим.