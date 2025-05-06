В Україні випустили музичний альбом, присвячений піхотинцям: до нього ввійшли треки захисників

Платформа "Культурні сили" випустила музичний альбом на честь української піхоти. До нього ввійшли треки авторства військовослужбовців Сил Оборони України.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних сил Михайло Драпатий.

Засновник платформи "Культурні сили" Миколай Сєрга розповів, що поштовхом до створення альбому стало прохання Михайла Драпатого створити "потужну пісню до Дня піхоти".

"На очах альбом обростав своєю самобутністю, внутрішньою концепцією і навіть особливою драматургією. Я пишаюсь цим альбомом.

Я впевнений, що це буде наш masterpiece (з англійської – шедевр). Бо інакше для піхоти й не можна. Тільки найкраще", – розповів Миколай Сєрга, пише "АрміяInform".

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За словами музичного продюсера альбому Саші Чемерова, збірка пісень є "мультижанровою і створеною для всіх поколінь українців".

"Вважаю, що це правильна ініціатива, бо наша піхота абсолютно точно заслуговує на повагу та вдячність", – прокоментував Михайло Драпатий.

До альбому "Стоїть піхота" ввійшли 11 пісень:

"Клятва піхотинця" – "Культурні сили";

"Йде піхота" – Мирослав Кувалдін (лідер гурту The ВЙО) & Оркестр 59;

"Крию іду" – Редакція;

"У полі" – REMEZ (Олександр Ремез);

"Піхота" – WoЇn Kloc;

"Подякуй піхоті" – Проспект Соборний;

"Покурити нема" – Віталій Кириченко;

"Моя піхота" – Яків Марний (соліст гурту "ДК Енергетик");

"Ми степ" – NAZVA;

"Зоряна піхота" – Ад’юнкт;

"Ронін" – Іван Ткаленко.

Як йдеться на сайті проєкту, альбом відкриває пісня "Клятва піхотинця", яка "уособлює самовідданість, хоробрість, силу й незламність, вірність країні та побратимам". Творці проєкту кажуть, що трек покликаний стати обітницею про службу з честю та захист тих, хто цього потребує.

Крім публікації на стримінгових платформах, альбом стане доступний у формі музичної платівки, продаж якої планують розпочати пізніше.

"Це унікальний культурний артефакт, іміджевий продукт і пам’ятна річ, яка підкреслює цінність українських військових як носіїв культури", – кажуть автори проєкту.

Нагадаємо, до Дня піхоти "Укрпошта" анонсувала випуск серії тематичних марок. Частину прибутку з кожного виробу відправлятимуть на відновлення облич українських військових, які отримали мінно-вибухові травми.