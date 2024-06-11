Україна вперше долучилася до комітету охорони культурної спадщини ЮНЕСКО

Українська делегація на 10-й сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини

У вівторок, 11 червня, Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини. Країна вступає на посаду на чотирирічний термін, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Українську делегацію обрали під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у місті Париж.

"Ми прагнутимемо підвищувати повагу до живої спадщини, приділяти максимум уваги до охорони нематеріальної культурної спадщини України, яка є складовою національної безпеки, побудови сталого миру та культурної злагоди, а отже – базовим пріоритетом України", – заявила заступниця Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар під час засідання комітету.

Країни-учасниці разом займаються підготовкою рекомендацій для охорони культурної спадщини. Кожна з них укладає переліки об’єктів нематеріальної спадщини, які потрібно періодично оновлювати.

Крім того, держави сприяють науковим, технічним та мистецтвознавчим дослідженням і використанню Фонду всесвітньої спадщини. Країни зобов'язані не завдавати шкоди спадщині на території інших учасниць.

Свою кандидатуру до комітету Україна подала наприкінці 2023 року.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини

Конвенцію створили 17 жовтня 2003 року в Парижі під час Генеральної конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Однією з головних цілей документа є міжнародне співробітництво та допомога іншим країнам.

Україна ратифікувала Конвенцію у 2008 році. Вона передбачає охорону культурної спадщини на місцевому, національному, міжнародному рівнях. Також забезпечує повагу до неї, підвищення обізнаності та її визнання.