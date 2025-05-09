"Безсмертний полк": вийшов тізер фільму про зомбі "Каховський об’єкт"

З’явився перший тізер фільму про радянських зомбі "Каховський об’єкт" режисера Олексія Тараненка. Вихід стрічки запланований на 1 жовтня 2025 року до дня Захисників та захисниць Україні. Про що Film.Ua повідомили УП.Культура.

Екшн від Film.ua показує події після підриву Каховської дамби російськими військовими. Загін українських військових на чолі з бійчинею "Марою" потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища. За сюжетом, там під час холодної війни Радянський союз проводив досліди на людях. Український загін знаходить там напівживих трупів солдатів радянської армії. Тепер, щоб вижити і врятувати країну від загрози з бункеру, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному.

Студія зазначає, що стрічка знята у піджанрі антирадянського зомбі-муві. Та пояснює, що фільм у жорсткій формі деромантизує "совок" і прагне остаточно позбутися його в житті українців. Ідеї відокремлення від російських наративів та боротьбі зі злом сучасності присвячена вся лінійка горорів FILM.UA "Кіногероїні темних часів".

"Коли вони лізуть звідусіль зі своєю романтизацією комуністичних часів, ностальгують за "совком", брендують серпом з молотом одяг, чіпляють піонерські галстуки на шиї, коли той гімн терористичної держави (який власне покладений на музику "союза нєрушимого") інколи пролазить і на наші вулиці, коли вони з пієтетом розказують про "дєдушку лєніна", то ми заради майбутнього маємо стояти на варті і не впускати те недогниле зло минулого у своє життя, чого так прагне бункерний головнокомандувач. Тож, у день "побєдобєсія" нехай у зомбованих підгорить там на параді", – коментує продюсерка "Каховського об’єкту" Ірина Костюк ("Мавка", "Конотопська відьма").

Зйомки фільму відбувалися півтора місяця на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Для зомбі команда створила сто унікальних образів.

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Кожен з акторів фільму надихався образами реальних людей. Головна героїня, Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими жінками-військослужбовицями та є їх збірним образом. Актор-військовий Володимир Ращук зізнається, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк ("Памфір"), Дмитро Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") та Михайло Дзюба ("Королі репу") також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл – це була одна з обов’язкових умов участі акторів у проєкті.