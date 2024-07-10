Віллем Дефо став художнім директором Театральної бієнале у Венеції

Легендарний американський актор Віллем Дефо на два роки призначений новим художнім директором театрального напрямку Венеційської бієнале.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Венеційської бієнале.

"Для мене велика честь оголосити про призначення Віллема Дефо директором Театральної бієнале, – заявив голова Ради директорів Венеційської бієнале П'єтранджело Буттафуоко. – Театр – це справжня батьківщина його блискучої кар'єри. Він – один із засновників легендарної Вустерської групи. Його досконале володіння тілом на сцені завжди було результатом дисципліни, знань, пристрасті та глибокого розуміння театру. Я не можу дочекатися, щоб стати глядачем фестивалю, який він створить як художній керівник".

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У свою чергу Дефо прокоментував, що був здивований отримати таке запрошення. "Я усвідомлюю, що мене знають як кіноактора, але я народився в театрі, театр виховав мене і зарядив енергією. Я сценічна тварина. Я актор. Театр навчив мене мистецтву і життю. Я працював з Вустерською групою протягом 27 років, я співпрацював з великими режисерами від Річарда Формана до Боба Вілсона", – сказав актор.

Він додав, що формуватиме напрямок театральної програми, виходячи зі свого особистого розвитку, та матиме за мету провести "своєрідне дослідження сутності тіла".

Про Віллема Дефо

Віллем Дефо почав свою творчу кар'єру ще студентом університету в Мілуокі, коли у віці 19 років приєднався до однієї з перших експериментальних театральних груп у США – Театру Х. У 1976 році грав у легендарному амстердамському театрі "Мікері".

Наступного року у Нью-Йорку разом з режисеркою Елізабет ЛеКомпт та акторами Роном Вотером, Кейт Валк, Джимом Клейбургом і Пейтоном Смітом заснував Вустерську групу (The Wooster Group). Виступав з нею на сцені понад двадцять років: з 1977 до 2003 року.

Віллем Дефо у виставі "Життя та смерть Марини Абрамович" teatroreal.es

Дефо працював зі всесвітньо відомими театральними режисерами: Річардом Форманом, Робертом Вілсоном, Ромео Кастеллуччі та іншими.

У 2016 році проводив на Театральній бієнале у Венеції майстер-клас, присвячений акторській майстерності.

Крім театральної, Дефо має блискучу кінокар'єру. Він чотири рази був номінований на "Оскар", стільки ж разів на "Золотий глобус". Є лауреатом Кубка Вольпі за найкращу чоловічу роль, почесного Золотого ведмедя Берлінале та інших нагород.

Цього року фільм з Віллемом Дефо "Бітлджюс Бітлджюс" Тіма Бертона відкриє 81-й Венеційський.

Про Театральну бієнале у Венеції

Театральна бієнале була заснована як незалежний відділ Венеційської бієнале у 1934 році.

Починаючи з 1998 року до її програми входять також інші відділи живих виступів (музика і танець).

Цьогоріч Театральна бієнале пройшла вже в 52-й раз. Вона тривала 15-30 червня. Як і на Венеційському кінофестивалі, тут вручили золотих і срібних левів найкращим театральним проєктам.

Щойно завершилася 52-а Театральна бієнале у Венеції labiennale.org