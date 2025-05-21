Вийшов перший тизер фільму "Троє" про махновців, які грабують більшовиків

Вийшов перший тизер історичного пригодницького українського фільму "Троє" Івана Кравчишина про махновців, які грабують більшовиків. У головних ролях Артемій Єгоров, Роман Ясіновський та Євген Піднебесний. Прем’єра фільму відбудеться на кінофестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях.

Про це УП.Культура повідомила Film.ua.

Під час війни за незалежність України у 1917-1921 роках двоє махновців влаштували засідку для червоноармійського конвою, який віз велику суму грошей. Однак пограбування відбулося не за планом і чоловіки разом з грошима забрали полоненого командира панцирника. Тепер троє героїв об’єднуються у боротьбі проти червоної армії.

Головні ролі у фільмі зіграли Артемій Єгоров ("Потяг у 31 грудня"), Роман Ясіновський ("Довбуш", "Кіборги") та Євген Піднебесний, для якого фільм став дебютним. Головну жіночу роль виконала Аліна Коваленко ("Потяг у 31 грудня", "Захар Беркут").

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За словами дистриб'юторів, стрічка поєднує у собі два жанри: пригодницький екшн та класичний вестерн. Ключові сцени знімали у Старокостянтинові, знаковому місці для України часів повномасштабного вторгнення.

"Перші спроби більше заходили в трагедію, хоча трагедія не була драматургійною базою фільму, бо ми хотіли показати драйв того часу.

Зараз, думаю, більшість українців зрозуміють про що я говорю, бо це вже був 1920-й рік, чотири роки революцій та війни з більшовиками. Всі були стомлені, здавалося, що комуняки приходять надовго, і ті щасливчики, які дожили до фіналу, думали про те, як можна або втекти або протистояти загрозі. Це був дивний час з дивними героями, хотілося показати саме авантюристів того часу", – розповів продюсер фільму Ігор Савиченко.

Прем’єра фільму відбудеться на кінофестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях.

У кінотеатрах фільм покажуть до Дня Незалежності – 21 серпня. Дистриб’ютори – FILM.UA Дистрибуція та Кіноманія.