Вперше Національну портретну галерею Лондона очолить жінка

Колишня директорка ярмарку сучасного мистецтва Frieze Вікторія Сіддал очолила Національну портретну галерею в Лондоні. Вперше в історії посаду в установі отримала жінка, повідомляє The Art Newspaper.

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"Коли я почала працювати в Christie's у 2000 році [на посаді керівника відділу пропозицій – The Art Newspaper], жінкам тільки-но дозволили носити штани на роботі, і, звісно, не було жодної жінки, яка б керувала головними лондонськими музеями. Ситуація радикально покращилася, і тепер жінки обіймають деякі з найвищих посад у світі мистецтва та культурному секторі", – ділилася дієвиця на початку цього року перед випускниками Інституту мистецтв Sotheby's у Лондоні

Вікторія Сіддал отримає повноваження директорки восени цього року. Її попередник Ніколас Каллінан залишив посаду в червні та став директором провідної мистецької інституції Великобританії – Британського музею. Він вже привітав колегу з новою посадою та заявив, що це "водночас захоплюючий та історичний момент".

Королева Вікторія за сніданком з принцесами Беатріс та Вікторією. Стереоскопічне фото National Portrait Gallery

"Це, мабуть, найцікавіший час в історії Національної портретної галереї після нещодавнього відкриття та проєкт Inspiring People, який команда бездоганно реалізувала під керівництвом Ніколаса Каллінана", – розповіла Сіддалл.

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Від липня 2023 року до кінця серпня цього року Сіддал була довіреною особою Портретної галереї, до цього була членкинею комітету з відкриття після реконструкції. Ремонт установи тривав три роки та коштував 41,3 млн фунтів стерлінгів (2,2 мільярда гривень).

Також нова директорка довгий час працювала з комерційним мистецтвом. Вона очолювала міжнародний ярмарок Frieze, у 2012 році разом з Метью Слотовером та Амандою Шарп заснувала Frieze Masters – ярмарок класичного мистецтва, що відбувається паралельно з основним. Згодом вона очолювала мистецькі події Frieze у Лондоні, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Після запуску Frieze Seoul у 2022 році вона стала незалежною директоркою (non-executive director) ярмарку.

Вона також була головою правління некомерційної галереї Studio Voltaire у Лондоні.

"Королева Єлизавета І" невідомого авторства, близько 1600 року National Portrait Gallery

"На посаді голови вона провела успішну кампанію з перепланування галереї, значно збільшивши простір, призначений для художніх студій та громадських програм", - йдеться у заяві Портретної галереї.

Сіддал є співзасновницею Gallery Climate Coalition та Murmur, двох екологічних благодійних організацій, а також співпрацювала з мережею галерей Великої Британії Tate як стратегічна радниця.

Про Національну портретну галерею

Національна портретна галерея у Лондоні – це установа, присвячена зібранню портретів видатних британців. Галерея була відкрита в 1856 році і є однією з перших у світі галерей, яка спеціалізується виключно на портретах.

Кетрін, принцеса Уельська. Автор: Пол Емслі, 2012 рік. National Portrait Gallery

У ній збирають та експонують портрети осіб, які зробили значний внесок у британську історію та культуру. Колекція включає портрети монархів, політиків, художників, письменників, вчених, музикантів та інших видатних осіб, виконані в різних техніках: олійні портрети, мініатюри, малюнки, бюсти та фотографії.

Найпопулярнішими експонатами є портрет лицаря сера Чандоса, портрет Вільяма Шекспіра, картини Патріка Бренвелла Бронте із зображенням його сестер Шарлотти, Емілі та Анни або скульптури Королеви Вікторії.

Портрет Шекспіра з колекції Національної портретної галереї National Portrait Gallery

Крім класичних робіт у галереї показують короткі експозиції сучасних робіт, проводять виставки портретного мистецтва окремих художників і щорічний конкурс BP Portrait Prize.