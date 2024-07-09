Вперше державними музеями Берліна управлятиме жінка
Маріон Акерманн призначили новою президенткою Фонду культурної спадщини Пруссії (Stiftung Preußischer Kulturbesitz або SPK), що управляє державними музеями Берліна. Дієвиця стала першою жінкою на цій керівній посаді, а нинішній президент Герман Парцінґер піде у відставку після 17 років на цій посаді.
Про це повідомляє ARTnews.
Нову людину на посаду почали шукати після дослідження 2020 року, в якому виявили, що SPK "занадто великий, щоб ефективно функціонувати". Фонд культурної спадщини Прусії є найбільшим роботодавцем у сфері культури в Німеччиніі – він налічує 2 000 співробітників. Вони працюють з 4,7 мільйона об'єктів у 15 музеях Берліна, а також бібліотеках, архівах та науково-дослідних інститутах.
Акерманн очолить реформацію установи й вступить на посаду 1 червня наступного року. Її одноголосно обрала державна комісія, до складу якої також ввійшла міністерка культури Німеччини Клаудія Рот. Посадовиця розповіла, що Маріон Акерманн завдяки її навичкам менеджменту і стратегії в музеях.
"Одним з важливих факторів при її призначенні був послужний список в успішному формуванні процесів трансформації. Я впевнена, що вона доведе комплексну реформу SPK до відмінного завершення і виведе фундацію в стійке і успішне майбутнє з надзвичайним досвідом, новими ідеями і великою енергією", – розповіла міністерка культури Німеччини.
У 2003 році Маріон Акерман очолила Штутгартський художній музей у віці 38 років. Тоді вона стала наймолодшою директоркою великого державного музею.
У 2009 році вона стала директоркою Музею мистецтв Північного Рейну-Вестфален у Дюссельдорфі, а вже у 2016 обіймала посаду гендиректорки Дрезденських державних музеїв – 15 установ яких щорічно приймають понад 2 мільйони відвідувачів.
Окрім роботи кураторки та директорки музею, вона входила до виконавчої ради Гете-Інституту до початку 2024 року. Акерманн також є головою журі мистецької премії Kaiserring Goslar для міжнародних митців у галузі сучасного та новітнього мистецтва.
Про фонд культурної спадщини Прусії
SPK – фундація, що підпорядковується міністру культури Німеччини та фінансується державою. Вона була заснована у 1957 році для нагляду за мистецькими колекціями світового рівня у Західному Берліні. Після падіння Берлінської стіни в 1989 році, організація зосередилася на об'єднанні колекцій і нагляді за великими проєктами.
Увесь цей час на посаду президента обирали виключно чоловіків.
У 2020 році активісти створили 278-сторінковий звіт, який спонукав директорів окремих берлінських музеїв написати відкритого листа з критикою SPK за бюрократію, ієрархію, брак фінансування та можливості приймати важливі для громадськості рішення. У квітні SPK оголосила, що кілька її музеїв будуть зачинені щопонеділка й щовівторка, щоб допомогти заощадити гроші у відповідь на постійні проблеми з фінансуванням і зростаючі витрати.