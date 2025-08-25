МЗС засудило участь Вуді Аллена в російському кінофестивалі з пропутінськими кінематографістами

У неділю, 24 серпня, американський кінорежисер Вуді Аллен взяв участь у Московському міжнародному тижні кіно. Міністерство закордонних справ України засудило дієвця, повідомили представники відомства.

"Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України.

Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", – йдеться в повідомленні МЗС.

Аллен взяв участь у фестивалі по відеозв'язку й провів лекцію для гостей. Розмову модерував пропутінський режисер Федір Бондарчук.

Як додає hromadske, посилаючись на російські медіа, Вуді Аллен розглянув би можливість зняти кінострічку в Росії, якщо з'являться хороші пропозиції. Також режисер розповів про свою любов до російського кіно.

Також спеціальними гостями фестивалю стали сербський режисер Емір Кустуріца та американський актор Марк Дакаскос, повідомляє United24. Кустуріца має зв'язки з Росією й у 2016 році він отримав російський "Орден Дружби" від очільника росіян Володимира Путіна. Також він часто відвідує офіційні державні заходи, в тому числі парад до Дня Перемоги на Красній площі.

Хто такий Вуді Аллен

Восени 2022 року 86-річний американський актор, сценарист і режисер Вуді Аллен заявляв, що планує завершити кар'єру після зйомок останнього фільму "Оса 22" (Wasp 22).

За свою кар'єру Вуді Аллен має рекордні 16 номінацій на "Оскар". Крім того, він отримав чотири нагороди "Оскар". Одну з них – за найкращу режисуру в результаті зйомок комедійної мелодрами "Енні Холл" (1977). Водночас Аллен, попри свій успіх, завжди був відомий тим, що уникав церемоній нагородження.

Його останнім фільмом був "Фестиваль Ріфкіна", який зібрав лише 2,3 мільйона доларів США, вийшовши в обмежений прокат.

Майбутній фільм "Оса 22" Аллен описав як "свого роду отруйний романтичний трилер". Зйомки стрічки плануються в Парижі з виключно французьким акторським складом.

Водночас в останні роки, як пише Deadline, Вуді Аллен знаходився у "чорному списку" кіноспільноти. Причиною послугували звинувачення його колишньої партнерки Мії Ферроу в тому, що він нібито розбещував їхню дитину. Аллен завжди заперечував звинувачення і продовжував працювати.