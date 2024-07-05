YouTube заблокував акаунти російських співаків, які підтримують війну
Відеосервіс YouTube заблокував акаунти російських виконавців, які відкрито підтримують російську війну проти до України. Раніше їхні пісні зникли зі стримінгової платформи Spotify.
Зокрема, зникли сторінки таких виконавців як Шаман, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов і Юлія Чичеріна, повідомляє LRT.
Втім, блокування творчості музикантів-пропагандистів у відеосервісі не цілковите – їхні пісні ще можна знайти на інших акаунтах.
Литовське видання напередодні писало, що Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google та YouTube із проханням видалити акаунти російських артистів, що за свою підтримку війни в Україні потрапили до європейського санкційного списку.
Блокування акаунтів російських співаків-пропагандистів підтверджує і Російська служба "Радіо Свобода". Вона зазначає, що причиною блокувань стали обмежувальні заходи, запроваджені проти російських співаків США і Євросоюзом у рамках так званого 14-го пакета санкцій.