YouTube заблокував акаунти російських співаків, які підтримують війну

Відеосервіс YouTube заблокував акаунти російських виконавців, які відкрито підтримують російську війну проти до України. Раніше їхні пісні зникли зі стримінгової платформи Spotify.

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Зокрема, зникли сторінки таких виконавців як Шаман, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов і Юлія Чичеріна, повідомляє LRT.

Втім, блокування творчості музикантів-пропагандистів у відеосервісі не цілковите – їхні пісні ще можна знайти на інших акаунтах.

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Литовське видання напередодні писало, що Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google та YouTube із проханням видалити акаунти російських артистів, що за свою підтримку війни в Україні потрапили до європейського санкційного списку.

Блокування акаунтів російських співаків-пропагандистів підтверджує і Російська служба "Радіо Свобода". Вона зазначає, що причиною блокувань стали обмежувальні заходи, запроваджені проти російських співаків США і Євросоюзом у рамках так званого 14-го пакета санкцій.