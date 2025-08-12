З України до Казахстану намагалися вивезти натільні хрестики ХІ-ХІІІ століть

Три бронзові натільні хрестики, які були поширені в домонгольський періо по території Русі.

Львівський історичний музей отримав археологічні знахідки ХІ-ХІІІ століть, які вилучила Київська митниця під час того, як невідомі намагалися переслати їх поштою у Казахстан..

Про це повідомила Львівська обласна рада.

Вилученими знахідками виявилися три бронзові натільні хрестики, які були поширені в домонгольський період по території Русі.

У міськраді зазначили, що хрестики двобічні та декоровані емаллю належать до автентичних зразків християнської металопластики Русі. Виробляли їх у Києві з кінця ХІ століття, а найбільшого розквіту досягло у ХІІ столітті.

Митники розповіли, що археологічні знахідки намагалися незаконно переслати до Казахстану з Дніпра у міжнародному поштовому відправленні. Митниця вилучила їх, оскільки предмети археології не підлягають продажу, колекціонуванню приватними особами і вивезенню за межі України.

У Львівській міській раді додали, що повернення культурних цінностей у власність держави відбувається за рішенням суду. Розподіл до державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів – за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Раніше київські митники запобігли вивезенню за кордон цінної ювелірної прикраси – намиста, окремі намистинки якого датуються І-ХІІ століттями.

