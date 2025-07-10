З України до Німеччини намагалися вивезти намистини, датовані І-ХІІ століттями

Київські митники запобігли спробі вивезення за кордон цінної ювелірної прикраси – намисто, окремі намистинки якого датуються І-ХІІ століттями,

Про це повідомили у Київській митниці.

За даними митників, прикрасу виявили під час митного контролю міжнародної посилки, яка прямувала з Білгород-Дністровського на Одещині до Німеччини. Відправник зазначив, що у ній є біжутерія.

Утім, митники запідозрили щось недобре і передали знахідку на експертизу до фахівців з Національного музею історії України.

"Результат вразив навіть експертів: 16 із 35 намистин – автентичні артефакти І–XII століть, є предметами археології та належать до культурних цінностей. Подібні предмети відомі на античних та черняхівських пам’ятках давньоруського часу.

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Вони виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію (той самий райдужний блиск)", – розповіли у Київській митниці.

Київська митниця Київська митниця Київська митниця Київська митниця Київська митниця Київська митниця Київська митниця Київська митниця

Решта намистин виявилися сучасною дешевою підробкою. Припускають, що саме таким чином відправник намагався приховати справжню цінність намиста.

У відправника вилучили артефакт. Стосовно нього склали протокол про порушення митних правил за статтею 473 Митного кодексу України.

"Вкотре нагадуємо, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", – наголосили митники.

Раніше київські митники завадили незаконному вивезенню цінних бивнів моржа до США.