Голова Інституту нацпам'яті розповів, за якої умови Арку дружби народів можна не демонтувати

Арку Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) в Києві не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада зможуть переозначити її по-справжньому.

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Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Дробович зазначив, що бачить три сценарії майбутньої долі Арки.

"Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", – сказав він.

За словами Дробовича, варіант із веселкою дозволяє переозначити цей суперечливий об'єкт, а також утворити навколо нього новий контекст і нову дискусію.

"Тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює!", – додав голова УІНП.

Він також зазначив, що це не остаточний і єдиний варіант переозначення: "Можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше".

У квітні цього року Антон Дробович вже заявляв, що підтримує прикрашення Арки кольорами веселки, щоб надати їй іншого сенсу.

Арка дружби народів вже мала кольори веселки – це сталося у 2017 році. Тоді до пісенного конкурсу "Євробачення", який проходив у Києві під гаслом Celebrate Diversity, Арку розфарбували різними кольорами.

Проєкт називався Arc of diversity (Арка різноманіття). На час проведення "Євробачення" Арку заклеїли різнокольоровим папером, який зняли після закінчення заходу.

Арка вже була різнокольоровою ТСН

Арка дружби народів у Києві була відкрита у рамках святкування 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Окрім самої арки, частиною композиції був радянський монумент із двома "пролетарями" – українцем і росіянином.

У квітні 2022 року бронзову скульптуру двох робітників демонтували. Під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у мережі. Мер Києва Віталій Кличко тоді зазначав, що композицію, встановлену поруч, закриють, а пізніше також розберуть.

14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

В кінці березня цього року Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві підлягає повному демонтажу попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу.

На початку квітня у Київській міській державній адміністрації заявили, що не планують демонтувати Арку дружби народів в столичному Хрещатому парку, бо вона є пам'яткою історії місцевого значення, тож за законом її заборонено зносити чи переносити.