Захист режисера Романа Поланскі домовився про закриття справи про зґвалтування підлітки у 1973-му

Адвокати культового режисера Романа Поланскі ("Дитина Розмарі", "Піаніст", "Офіцер і шпигун") досягли мирової угоди у справі про зґвалтування підлітки в 1970-х роках.

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Останній з позовів проти 91-річного режисера щодо ймовірного сексуального нападу, скоєного Поланскі в 1973 році, мала розглядатися в цивільному суді в Лос-Анджелесі у серпні 2025 року, пише The Guardian.

Жінка, ім'я якої не розголошується, подала до суду у червні 2023 року, а цього року в березні з'явилася в суді Лос-Анджелеса.

Вона розповіла, що 51 рік тому Поланскі запросив її на вечерю до ресторану в Лос-Анджелесі, напоїв текілою, а коли у неї запаморочилося в голові, відвіз до себе додому та зґвалтував. Після того відомий режисер відвіз дівчину додому, і більше вона його не бачила.

Як повідомив журналістам адвокат Поланскі Олександр Руфус-Айзекс, ця справа була "врегульована влітку… і тепер офіційно закрита". Він також підтвердив, що угода задовольнила обидві сторони.

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Інші звинувачення проти Поланскі

Протягом 2017-2019 років чотири жінки звинуватили Поланскі в сексуальному насильстві над ними в 1970-х роках. Троє з них на той час були неповнолітніми. Серед них художниця Маріанна Барнард, яка розповіла, що зґвалтування відбулося, коли їй було 10 років.

У 2010 році британська акторка Шарлотта Льюїс звинуватила Поланскі у сексуальному нападі на неї у 1983 році, коли їй було 16 років.

Поланскі визнав свою провину лише одного разу – у 1978 році зізнався у зґвалтуванні 13-річної Саманти Геймер в 1977 році. Він пробув у в'язниці 42 дні, очікуючи вироку, але втік із США до Європи.

Після того його заарештовували в аеропорту Цюріха (Швейцарія) у 2009 році, він прилітав до країни на кінофестиваль для отримання нагороди за внесок у розвиток світового кінематографа.

Також у 2015 році польський суд відмовлявся дозволити видачу Поланскі Америці, пояснюючи це "неприпустимістю екстрадиції польсько-французького громадянина Романа Поланскі у США".

Більше того, сама Саманта Геймер кілька разів просила закрити справу щодо Поланскі. З подібними проханнями вона зверталася у 1995, 1997 та 2009 роках.

Через постійні звинувачення та судові розгляди Поланскі тривалий час був небажаним гостем на світових кінофестивалях. Втім, минулого року режисер представив (але не особисто) свій новий фільм на Венеційському кінофестивалі – це була чорна комедія "Палац", у якій він зняв цілий натовп російських акторів: сина Федора Добронравова, відомого за серіалом "Свати", Віктора, актора з пропагандистського фільму "Т-34" Алєксандра Пєтрова, а ще Антона Пампушного, Ксенію Раппопорт, Марину Страхову.