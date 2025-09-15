Житній ринок став об'єктом культурної спадщини і тепер охороняється державою

У Києві історичну будівлю Житнього ринку внесли до переліку об’єктів культурної спадщини. Це означає, що вона захищена від знесення.

Про це повідомив Департамент охорони культурної спадщини.

Процес надання охоронного статусу тривав довго через те, що фахівці комісії проводили обстеження підземних приміщень, технічних будівель і конструкцій ринку.

У Департаменті наголосили, що Житній ринок залишиться на своєму місці, а його архітектурний вигляд буде збережено. Щодо його продажу – питанням займатимуться депутати Київської міської ради.

Наприкінці липня Київська міська державна адміністрація повідомляла, що консультативна рада з питань охорони культурної спадщини схвалила облікову документацію на цей об’єкт на вул. Верхній Вал, 16. Після цього Департамент охорони культурної спадщини упродовж місяця має розробити проєкт наказу про внесення Житнього ринку до переліку "щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва".

РЕКЛАМА:

Порятунок Житнього ринку

У 2025 році Житній ринок відсвяткував 45-річчя та за цей час неодноразово звучали пропозиції знесення або перебудови будівлі. У січні цього року, у Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, що передбачає продаж Житнього ринку.

За словами голови Громадської ради при КМДА Геннадія Кривошея, керівництво ринку за останні 15 років довело його до збитковості, тож зараз, під час воєнного стану, планують продати його за зниженою ціною. Наразі цей історичний об’єкт потребує капітального ремонту, після якого може приносити прибуток місту.

Останній рік за долю Житнього ринку борються дві сторони - ресторатор Євген Клопотенко та інвестиційна компанія Inzhur.

Як пише видання "Хмарочос", Євген пропонує надати ринку статус об’єкту архітектурної спадщини, щоб зберегти його від знесення. Потім створити громадську організацію, до якої залучити експертів та громадських діячів з необхідним досвідом та бажанням відновити Житній.

Ремонт Євген запропонував проводити поетапно, не закриваючи будівлю на тривалий час, а використовуючи приміщення за призначенням, продовжуючи ремонтні роботи.

Компанія Inzhur інвестували понад 100 тисяч євро власних коштів, звернувшись до міжнародної консалтингової компанії Colliers, яка допомогла сформулювати концепцію ревіталізації ринку та його бізнес-модель. За проєктом Inzhur зовнішній вигляд будівлі збережеться, проте у ремонті мають використовуватись сучасні та енергоефективні матеріали.