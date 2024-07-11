Зірку серіалу "Альф" Бенджі Ґреґорі знайшли мертвим

Американського актора Бенджі Ґреґорі, який зіграв одну з головних ролей у ситкомі 1980-х років "Альф", знайшли мертвим. Йому було 46 років.

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Його сестра Ребекка Герцберг-Пфаффінгер повідомила, що Ґреґорі та його собаку знайшли мертвих у машині чоловіка. Це сталося майже місяць тому, 13 червня, на парковці банку в Пеорії, штат Арізона, повідомляє New York Times.

За її словами, родина вважає, що Ґреґорі заснув в автівці та помер від теплового удару. Втім, наразі офіційна причина смерті ще не встановлена.

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Бенджі Ґреґорі - американський актор, найбільшу популярність якому принесла роль Браяна Таннера – наймолодшої дитини в сім'ї Таннерів – у телесеріалі "Альф" (1986).

Бенджі Ґреґорі зіграв наймолодшу дитину в сім'ї Таннерів

До "Альфа" він зіграв ще в кількох серіалах, серед яких "Острів Фантазій" (1978), "Команда А" (1983), "Ті-Джей Гукер" (1982), "Дивовижні історії" (1985), "Сутінкова зона" (1985) і "Містер Буджеді" (1986). Також знявся у фільмі "Джек-стрибунець" (1986) та озвучив персонажа в анімаційному фільмі "Якось у лісі" (1993).

Найбільшу славу приніс акторові серіал "Альф", який розповідає про сім'ю з передмістя, у чий гараж приземляється балакучий прибулець з планети Мелмак. Сім'я Таннерів називає прибульця Альф, скорочено від Alien Life Form ("Чужоземна форма життя"), і він залишається з ними, бешкетуючи та висловлюючи свої спостереження про людство. Незабаром Брайан і Альф стають найкращими друзями.

У 80-х став справжнім хітом і виходив протягом чотирьох сезонів. Він мав велику популярність також і в Україні.

Здобувши міжнародну популярність, Бенджі вступив до коледжу Академії Мистецтв в Сан Франциско у Каліфорнії. І після того більше не знімався. У 2004 році став помічником аерографа ВМС США.

Бенджі Ґреґорі Rebecca Hertzberg-Pfaffinger / Facebook

За словами його сестри, Ґреґорі жив з біполярним розладом і депресією.