СБУ не виявили зв’язків з росіянами у видавництва Bookchef

Видавництво Bookchef повідомило, що Служба безпеки України не знайшла документальних підтверджень його співпраці з Росією. Раніше звернення про розслідування подав народний депутат Роман Лозинський.

Копію листа від СБУ та Господарського суду Києва видавництво опублікувало у соціальних мережах.

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“Документально підтверджені дані щодо можливих звʼязків Товариства з обмеженою відповідальністю “Видавництво “Букшеф” із державою-агресором (РФ) на день опрацювання депутатського звернення відсутні”, – зазначили у листі.

Розслідування СБУ долучили до іншої судової справи видавництва – Bookchef подав позов проти ТОВ «Якабу Трейд», банкрутство якого мало вплив на низку видавництв. Як зазначили у Bookchef, Якабу має заборгованість перед видавцями.

Допис видавництва у Facebook

На ресурсі Opendatabot опублікували деталі судової справи, де помітно, що Службу Безпеки України долучили після звернення народного депутата України Романа Лозинського. Так, 17 січня 2024 держорган зобов’язали провести розслідування та розглянути запит.

Документ із інформацією про непричетність видавництва до співпраці з росіянами підписав начальник Управління правового забезпечення Олександр Лахвацький.

Зв’язки українських видавництв з росіянами

Раніше журналісти медіа "Сенсор" спільно з OSINT-агенцією Molfar дослідили, що на українському ринку досі працюють книжкові компанії, які продовжують вести бізнес із Росією. Як зазначили у розслідуванні, серед них є два видавництва – Bookchef та "Форс Україна", а також онлайн-книгарня book24.ua.

Компанії Bookchef та book24.ua оформлені на 81-річну українку Людмилу Божко і мають окремих бенефіціарів, доньку Божко – Наталію Плєхову, та її чоловіка Андрія Плєхова. Наталія Плєхова зареєструвала ФОП в Москві, веде бізнес з країною-агресором і має громадянство Росії з квітня 2022. Андрій Плєхов має зареєстровану картку російського "Сбербанку", а надруковані у 2022 році книжки видавництв можна знайти на російських сервісах, таких як WildBerries.

Після виходу розслідування книжкова платформа Yakaboo, книгарня "Є", книжкові мережі КСД, Vivat, а також книгарня Readeat, , заявили про припинення співпраці з цим видавництвом. Як дізналися в Читомо, більшість з них очікували на спростування розслідування.