Пережив 13 зупинок серця: як медики "швидкої" врятували чоловіка на Львівщині
Команда парамедиків із Золочева доставила до лікарні у Львові вкрай важкого пацієнта.
На шляху до медзакладу у нього 13 разів зупинялося серце, розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Парамедики прибули на виклик до чоловіка, який поскаржився на пекучий біль в грудях. Після огляду вони встановили діагноз: "Гострий коронарний синдром, кардіогенний шок".
Медики транспортували пацієнта в профільний лікувальний заклад
"В дорозі стан пацієнта різко погіршився, сталася раптова зупинка кровообігу. Загалом їх було 13, поки ми їхали у Львів. Їх усі успішно відновили та провели 21 дефібриляцію", – говорить парамедик Орест Левіцький.
Хворого у важкому, але стабільному стані доставили в профільний лікувальний заклад Львова.
Нагадаємо, нещодавно у Львові провели рідкісну трансплантацію, під час якої чоловікові одночасно пересадили серце і нирку.