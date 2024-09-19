Пережив 13 зупинок серця: як медики "швидкої" врятували чоловіка на Львівщині

У Львові бригада швидкої в дорозі рятувала пацієнта

Команда парамедиків із Золочева доставила до лікарні у Львові вкрай важкого пацієнта.

На шляху до медзакладу у нього 13 разів зупинялося серце, розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Парамедики прибули на виклик до чоловіка, який поскаржився на пекучий біль в грудях. Після огляду вони встановили діагноз: "Гострий коронарний синдром, кардіогенний шок".

Парамедик Орест Левіцький, який врятував пацієнта Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Медики транспортували пацієнта в профільний лікувальний заклад

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"В дорозі стан пацієнта різко погіршився, сталася раптова зупинка кровообігу. Загалом їх було 13, поки ми їхали у Львів. Їх усі успішно відновили та провели 21 дефібриляцію", – говорить парамедик Орест Левіцький.

Хворого у важкому, але стабільному стані доставили в профільний лікувальний заклад Львова.

Нагадаємо, нещодавно у Львові провели рідкісну трансплантацію, під час якої чоловікові одночасно пересадили серце і нирку.