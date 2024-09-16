У Львові врятували пацієнта з раком молочної залози: для чоловіків це рідкісна недуга

До пацієнта застосували онкопластичний підхід – йому не просто забрали пухлину, а й зробили місце дефекту максимально естетичним

У Львові медики врятували 66-річного чоловіка, в якого виявили рак молочної залози. Пухлина сягала 8 сантиметрів і вже почала розпадатися.

У чоловіків така недуга трапляється в 100 разів рідше, ніж у жінок, повідомляють у Першому медоб’єднанні Львова.

"​​66-річний Орест Стахів і подумати не міг, що у чоловіків буває рак молочної залози. Коли півтора року тому він вперше відчув дискомфорт в області лівої ареоли, то не надав цьому значення. Думав, що просто натер в авті паском безпеки, бо поклав до нагрудної кишені гаманець", – розповідають у медзакладі.

Діагноз, який озвучили медики після проведення УЗД та КТ-обстеження, приголомшив пана Ореста. Фото: Перше медоб'єднання Львова

Цього літа дочка пана Ореста помітила, що ліва частина його грудини – багряного кольору, а біля соска з'явився якийсь наріст. Родина звернулася до медиків. Після проведення УЗД та КТ-обстеження вони озвучили діагноз, який приголомшив чоловіка, адже така недуга дуже рідкісна.

ВІДЕО ДНЯ

Оскільки пухлина вже почала розпадатися, часу на зволікання не було – оперувати потрібно було якнайшвидше. З пацієнтом працювала мультидисциплінарна команда з мамологів, онко- та реконструктивних хірургів.

Оперували пана Ореста у два етапи. Спершу онкологи виконали мастектомію – видалення молочної залози разом із пухлиною та частиною грудного м'яза.

"Далі – провели лімфодисекцію. Це видалення пахвових лімфовузлів, адже саме через них поширюється хвороба. Це потрібно було обов’язково зробити, аби уникнути рецидиву", – розповідає про перший етап операції Ярослав Вовчанський, онкохірург Лікарні Святого Пантелеймона.

Читайте також : Фото Роками тягнула із видаленням: у Львові медики врятували жінку із гігантською пухлиною матки

Далі роботу продовжили реконструктивні хірурги.

"Для нас важливо не просто забрати пухлину, а й зробити місце дефекту максимально естетичним. Тож ми виконали пластику. Зробили це ротаційним клаптем – закрили дефект за допомогою найширшого м'яза спини пацієнта", – каже Гнат Герич, завідувач хірургічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона.

Обидва втручання минули успішно і вже на 10-ту добу пацієнт поїхав додому. Попереду у нього – тривале комплексне лікування.

"Наші ж лікарі закликають читачів бути більш уважними до свого здоров’я. Регулярно проходити профілактичні огляди, не ігнорувати зміни в самопочутті та вчасно звертатися за допомогою", – наголошують у медзакладі.

Раніше у Львові провели рідкісну трансплантацію: чоловікові одночасно пересадили серце і нирку.