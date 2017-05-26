Україна заборгувала ВООЗ 26 млн доларів – Гройсман

Україна заборгувала Всесвітній організації охорони здоров'я 26 мільйонів доларів протягом 2014-2016 років.

Україна заборгувала Всесвітній організації охорони здоров'я 26 мільйонів доларів протягом 2014-2016 років. Фото pharma.net.ua

Це підтвердив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду 26 травня, повідомляють Українські Новини.

"Так, мені цю інформацію щойно підтвердила в.о. міністра охорони здоров'я. А знаєте чим це викликано? Банальною справою, що в 2014 році після хазяйновитих управлінців на державному рахунку України було 108 тис грн. Ви уявіть, які виклики стояли перед урядом Яценюка в 2014-2015 роках… Можливо, ці питання відійшли на другий план", – повідомив Гройсман.

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Нагадаємо, 22 травня під час відкриття 70-тої Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я Україна виступила проти призначення президентом Асамблеї міністра охорони здоров’я Росії Вероніки Скворцової.

Також повідомлялося, що за даними Світового банку та ВООЗ, обсяг тіньових коштів в українській системі охорони здоров’я складає близько 50 млрд гривень.

Згідно з дослідженнями ВООЗ, 75% людей із глибокою депресією не отримують адекватного лікування, а в 52% хворих на рак українців діагностують ранні стадії.

Крім того, за даними організації, забруднення довкілля призводить до 1,7 млн дитячих смертей щороку.