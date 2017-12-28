Порошенко підписав медреформу Супрун і сільську медицину

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28 грудня 2017

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (6327).

Глава держави зробив це під час робочої поїздки в Одеську область.

Таким чином, він відкрив шлях до реального впровадження медреформи, ініційованої командою Уляни Супрун.

Цей законопроект парламентарі ухвалили 19 жовтня.

"За" проголосували 240 депутатів.

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У першому читанні цей документ було прийнято 8 червня.

До другого читання проект суттєво переробляли.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун навіть заявила, що після опрацювання близько 900 правок від 76 народних депутатів закон зазнав суттєвих змін та закликала "не імітувати реформи".

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"Більшість з цих правок нівелюють саму суть медичної реформи, запропонованої МОЗ та урядом України.

Фактично, замість реформи всієї медичної галузі, після внесених майже 400 правок до законопроектів, ми можемо говорити про реформу не всієї галузі, а лише первинної ланки медицини",зазначала в.о. міністра 12 липня.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виявляла побоювання, що після правок депутатів закон зазнав суттєвих змін. Колаж Владислава Скобельського

У сесійній залі Верховної Ради 893 правок розглядали три дні – 17, 18 та 19-го жовтня – більшість з поправок (як тих, що були враховані комітетом, так і тих, на яких наполягали депутати) були провалені.

Лікар, народний депутат та голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила, що законопроект 6327 – антинародний, бо ним вводиться співоплата за медичні послуги.

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"Медична спільнота підтримує реформу, але не таку антинародну, – зазначила вона.  

Цей закон зробить для соціальнонезахищених громадян медичну допомогу недоступною. Лише медичне страхування допоможе (відповідний законопроект зареєстрований Богомолець, – УП)".

У свою чергу заступниця голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко, яка всі три дні доповідала по законопроекту від імені комітету, на це заявила: "Все, що було тільки що сказано виступаючим, не відповідає суті та наповненню цього документу.

Я дуже прошу, щоб ці маніпуляції і страшилки не впливали на те, що зараз буде ухвалювати Рада".

Зрештою, після завершення обговорення, Ірина Сисоєнко зачитала номери всіх правок, які були враховані комітетом, та спікер Верховної Ради Андрій Парубій поставив їх пакетом на голосування. "За" ці правки проголосували 229 депутатів.

ТРИ ВЕЛИКІ ЗМІНИ, що були внесені поправками та значно впливають на суть реформи:

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

У проекті Закону залишились важливі положення:

  1. Оплата за послугу та договірні стосунки з медичними закладами.
  2. Поняття гарантованого пакету – чіткого обсягу зобов’язань держави щодо медичних послуг та ліків. Змінено лише його назву на "програму державних медичних гарантій". Це робить назву більш звичною для бюджетного законодавства, але не міняє суті.
  3. Незалежний від постачальників (лікарень, місцевої влади, МОЗ) замовник медичних послуг – Національна служба здоров’я України (цю незалежність зруйнує механізм субвенції).
  4. Залишились усі позиції, які стосуються системи e-Health.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РЕФОРМУ ТА ЩО ВОНА ДАЄ ПАЦІЄНТУ ЧИТАЙТЕ У ПОЯСНЕННЯХ УЛЯНИ СУПРУН

Також у четвер Рада розглянула проект закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів" (6604).

Цей документ підтримали 234 депутатів.

Цим законом ліквідується закладення щорічної медичної субвенції у Державному бюджеті.

Однак, депутати передбачили, що протягом 2018-2019 років за рішенням Кабінету Міністрів може здійснюватися фінансове забезпечення окремих видів медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних із наданням вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної та санаторно-реабілітаційної медичної допомоги, а також окремих державних програм медичної допомоги та громадського здоров’я шляхом надання медичної субвенції з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, районним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

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У такому випадку, медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі методики, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабміном.

У разі прийняття урядом рішення про фінансове забезпечення окремих видів медичних послуг та лікарських засобів обсяги медичної субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет окремо для відповідних бюджетів.

Альтернативний законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів" (6604-1) було вирішено врахувати про доопрацюванні проекту 6604 до другого читання.

Президент також підписав закон про сільську медицину.

Його підготували в адміністрації президента та внесли у парламент за поданням Петра Порошенка.

Окремо в документі прописана програма підтримки телемедицини на селі в Україні.

Що таке телемедицина, яку планують реалізовувати у сільській місцевості, читайте у поясненнях Міністерства охорони здоров'я.

У 2017 році в бюджеті передбачили 4 млрд гривень на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості.

Крім того, Кабмін заклав додатковий 1 млрд гривень на розвиток системи охорони у селах у 2018 році.


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