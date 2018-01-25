Супрун хоче карати лікарів за видачу фальшивих довідок про вакцинацію

В Україні необхідно посилити відповідальність медичного персоналу за видачу фальшивих довідок про вакцинацію.

Про розробку таких законодавчих змін пише в.о. міністра охорони здоровя України Уляна Супрун в колонці для "Української правди. Життя".

"Ми почали розробку законодавчих змін щодо вакцинації, які чітко регламентують питання обов’язковості вакцинації, посилять відповідальність за відмову від вакцинації без медичних протипоказань, видачу фальшивих довідок і головне – забезпечать дотримання рівню якості вакцин, які використовуються в Україні та допоможуть сформувати лікарську культуру щеплення та поствакцинального контролю здоров’я", – зазначила очільниця МОЗу.

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Уляна Супрун хоче карати лікарів за видачу фальшивих довідок про вакцинацію.

Фото baburkina/Depositphotos

Вона навела статистику, що за останній рік в Україні захворіли на кір 6784 осіб, а померли 8 людей. Серед захворівших 86% не були вакцинованими.

"Іноді нам кажуть: але ж серед захворівших є 14% вакцинованих.

На жаль, технічно неможливо перевірити скільки з них мали підробні довідки, а це все ще є огидною та руйнуючою людські життя практикою в нашій країні", – пояснила Супрун.

За останніми соціологічними дослідженнями UNICEF, у 2017 році 84% батьків сказали, що роблять щеплення згідно з календарем вакцинації, в той час як в 2014 році ця доля складала 63%.

Раніше в.о. міністра охорони здоровя України вже заявляла про необхідність посилення відповідальності за відмову від вакцинації.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я, за 2 тижні 2018 року (станом на 14 січня 2018) захворіли 1285 осіб, серед них – 429 дорослих і 856 дітей (частка дітей – 67%).

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В Україні немає епідемії, а спостерігається підвищення рівня захворюваності та зареєстровані 102 спалахи у 16 регіонахстаном на кінець 2017 року.

Найбільший рівень захворюваності за 2 тижні 2018 року спостерігається у Івано-Франківській (275 випадків захворювання), Чернівецькій (274 випадки), Закарпатській (194 випадки) і Одеській (157 випадків) областях.

За 12 місяців 2017 року згідно з оперативними даними Центру громадського здоров’я, в Україні зареєстровано 4782 випадки захворювання на кір (1292 випадки – дорослі і 3490 – діти).

Згідно з календарем щеплень, вакцинуватись дитині потрібно в 1 рік і в 6 років.

Більше щодо профілактики кору читайте у колонці Якою є ситуація з кором в Україні, та як уберегтися від цієї недуги?

"Українська правда. Життя"