Невакцинованій дитині не можна ходити в садок. Рішення суду

Чи є заборона відвідувати дитячий садок невакцинованій дитині – порушенням прав?
"Ні", – остаточно вирішив Верховний Суд України 17 квітня 2019 року.
Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено.
|Фото: tonodiaz/Depositphotos
Ця історія почалася у червні 2016 року, коли до суду звернулась мати нещепленої дитини з вимогою не чинити перешкоду її дитині у здобутті дошкільної освіти.
Спочатку її позов було задоволено рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.
У 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яку було задоволено.
Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.
Позиція Верховного Суду
Верховний Cуд 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.
У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.
Схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини.
У 2012 році у справі "Соломахін проти України" він вирішив, що обов`язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи.
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.