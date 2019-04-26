Хочу пити! Що варто обрати – воду з-під крана чи мінеральну, енергетик, солодкий напій, сік?

Чи можна пити воду з-під крана?
А газовану мінеральну?
А свіжовичавлений сік – корисний?
На ці питання, посилаючись на наукові дослідження, відповідає МОЗ.
ВОДА
Чи можна пити воду з-під крана?
Тільки якщо до вживання ви її відстояли і прокип’ятили, а краще – профільтрували.
Навіть якщо ви перевірили воду та вона чиста від бактеріального забруднення, пити її одразу з-під крана не можна.
ГО "Екологічна ліга" повідомляє, що значна частина системи водопостачання давно пережила термін експлуатації, тому додає бруд до води, зокрема іржу.
|Вода – найкорисніша для втамування спраги. Фото ababaka/Depositphotos
Відстоювання дозволяє шкідливим речовинам осісти. А фільтрування позбавляє воду від їхніх дрібних часточок, наприклад, іржі, а також іонів.
Не забувайте вчасно змінювати фільтр, інакше ці часточки почнуть виходити із нього у воду, а не навпаки.
Чи можна пити мінеральну воду?
Мінеральні води за вмістом кальцію та магнію можуть мати як малу, так і середню жорсткість/мінералізацію.
Її рівень важливий передусім тим, які мають проблеми зі здоров’ям.
Для когось мінералка із магнієм та кальцієм – джерело корисних іонів, які добре засвоюються, а для когось – збільшення ризику каменів в нирках.
Якщо у вас проблеми із тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи, порадьтеся із лікарем щодо жорсткості та мінерального складу води, який вам підійде.
Зверніть також увагу, що натрієва мінеральна вода може підвищити тиск.
А газовану мінеральну воду?
Вона так само засвоюється і відновлює водний баланс, як і негазована.
А ще може допомагати людям із диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне їсти менші порції.
ЕНЕРГЕТИКИ І СОЛОДКІ ГАЗОВАНІ НАПОЇ
ВООЗ застерігає: в енергетиках дуже багато цукру, кофеїн та інші стимулянти як-то гуарана.
При постійному споживанні ці речовини псують здоров’я.
|Постійно пити енергетики не варто. Фото Y-Boychenko/Depositphotos
Якщо постійно пити енергетики, то:
- Переспоживання кофеїну, яке може проявитися в гіпертензії, підвищеному серцебитті, нудоті та навіть конвульсіях.
- Діабет другого типу: кофеїн знижує чутливість до інсуліну, а цукор енергетиків підвищує рівень глюкози в крові. В одній баночці – 28 грамів цукру, а денна норма споживання доданих цукрів – до 50 грамів, а краще – до 30.
- Викидні на пізньому терміні, мертвонародження чи народження дітей із низькою вагою.
- Пошкодження зубів.
- Порушення роботи серцево-судинної та нервової систем – серце болить, голова не працює, режим сну порушений, хочеться ще енергетику.
- Ожиріння.
- Агресивна поведінка, погане навчання.
- Поєднання енергетиків і спорту збільшує ризик черепно-мозкових травм.
- Схильність до інших залежностей.
Чи можна замінити їх хоча б газованими солодкими напоями? Ні! Вони також руйнують ваше здоров’я.
Дієтичні рекомендації США, Канади, Британії, України застерігають людей від споживання солодких газованих напоїв.
Це порожні калорії.
Споживання таких напоїв пов’язують з:
- Ожирінням, в тому числі в дітей.
- Інсулінорезистентністю та ризиком діабету. Якщо пити дві склянки солодкого і шипучого щодня, то ризик діабету зростає на 26%.
- Ризик подагри зростає на 80%, якщо щодня освіжатися "ситром". Дослідження тривало 22 роки.
- Вищим ризиком серцево-судинних захворювань.
- Звичкою до споживання солодкого.
- Більший ризик карієсу.
- Фосфорна кислота солодких напоїв потребує врівноваження. Тому із кісток виходить кальцій. Звичка до всім відомого напою із фосфорною кислотою, який гарно видаляє іржу, призводить і до виведення кальцію. Для дітей і підлітків критично, щоби кальцій в кістках запасався, а не виводився. Для інших людей теж.
- Солодкі напої можуть збільшувати ймовірність раку.
СОКИ
Соки теж не є здоровою альтернативою.
Свіжовичавлені теж
Все тому, що в них високий глікемічний індекс та глікемічне навантаження – це те саме, що поїсти цукерок. До того ж їх кислотність шкодить зубам.
Такі соки можна комбінувати з овочами і зменшувати тим самим вміст цукру.
Фрукти краще споживати цілими, або у вигляді фруктово-овочевих смузі.
Дієтичні напої із замінниками цукру трошки кращі, але такі підсолоджувачі, як сахарин та цукралоза, впливають на мікрофлору кишківника.
А від неї залежить наша схильність до діабету, ожиріння, депресії й бажання нездорової їжі.
А ЩО, КРІМ ВОДИ, МОЖНА?
Якщо хочете урізноманітнити пиття – зробіть лимонад:
- Заморозьте лимон чи апельсин, і натріть його із цедрою на терку та залийте кип’яченою водою. Тут вам і свіжий смак, і вітамін С, і бета-каротин, і клітковина пектин, і ефірна олія лімонен.
- Смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м’яті, тертому імбиру, кориці, лаванді, цвіту бузини чи чайної троянди.
- Замість лимону можна брати будь-які ягоди.
- Розтовчіть ягоди у воді і доведіть на кипіння, щоб напій не одразу скис.
Солодкі газовані напої можна замінити узваром із сухофруктів – це хороше джерело мікроелементів.
Сушені абрикоси багаті на калій, чорнослив – на залізо і бор.
Але не треба додавати до узвару цукор – він вже є у фруктах.
Якщо вам потрібно мобілізуватися, випийте фільтровану каву та склянку (хоч і не корисного) соку.
Це буде еквівалентно кофеїну і цукру енергетику, але із природними антиоксидантами кави, вітамінами і без сумнівних домішок.
Найкращим джерелом мінералів є молочна сироватка.
В одній склянці чверть денної норми кальцію та фосфору, і десята частина потреби в цинку, калію та магнію. Змішайте сироватку із соком, і отримаєте безпечний енергетик.
Вас також може зацікавити:
7 безалкогольних напоїв, які не соромно випити дорослій людині. Радять бармени
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.