Хочу пити! Що варто обрати – воду з-під крана чи мінеральну, енергетик, солодкий напій, сік?

Чи можна пити воду з-під крана?

А газовану мінеральну?

А свіжовичавлений сік – корисний?

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На ці питання, посилаючись на наукові дослідження, відповідає МОЗ.

ВОДА

Чи можна пити воду з-під крана?

Тільки якщо до вживання ви її відстояли і прокип’ятили, а краще – профільтрували.

Навіть якщо ви перевірили воду та вона чиста від бактеріального забруднення, пити її одразу з-під крана не можна.

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ГО "Екологічна ліга" повідомляє, що значна частина системи водопостачання давно пережила термін експлуатації, тому додає бруд до води, зокрема іржу.

Вода – найкорисніша для втамування спраги. Фото ababaka/Depositphotos

Відстоювання дозволяє шкідливим речовинам осісти. А фільтрування позбавляє воду від їхніх дрібних часточок, наприклад, іржі, а також іонів.

Не забувайте вчасно змінювати фільтр, інакше ці часточки почнуть виходити із нього у воду, а не навпаки.

Чи можна пити мінеральну воду?

Мінеральні води за вмістом кальцію та магнію можуть мати як малу, так і середню жорсткість/мінералізацію.

Її рівень важливий передусім тим, які мають проблеми зі здоров’ям.

Для когось мінералка із магнієм та кальцієм – джерело корисних іонів, які добре засвоюються, а для когось – збільшення ризику каменів в нирках.

Якщо у вас проблеми із тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи, порадьтеся із лікарем щодо жорсткості та мінерального складу води, який вам підійде.

Зверніть також увагу, що натрієва мінеральна вода може підвищити тиск.

А газовану мінеральну воду?

Вона так само засвоюється і відновлює водний баланс, як і негазована.

А ще може допомагати людям із диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне їсти менші порції.

ЕНЕРГЕТИКИ І СОЛОДКІ ГАЗОВАНІ НАПОЇ

ВООЗ застерігає: в енергетиках дуже багато цукру, кофеїн та інші стимулянти як-то гуарана.

При постійному споживанні ці речовини псують здоров’я.

Постійно пити енергетики не варто. Фото Y-Boychenko/Depositphotos

Якщо постійно пити енергетики, то:

Переспоживання кофеїну, яке може проявитися в гіпертензії, підвищеному серцебитті, нудоті та навіть конвульсіях.

Діабет другого типу: кофеїн знижує чутливість до інсуліну, а цукор енергетиків підвищує рівень глюкози в крові. В одній баночці – 28 грамів цукру, а денна норма споживання доданих цукрів – до 50 грамів, а краще – до 30.

Викидні на пізньому терміні, мертвонародження чи народження дітей із низькою вагою.

Пошкодження зубів.

Порушення роботи серцево-судинної та нервової систем – серце болить, голова не працює, режим сну порушений, хочеться ще енергетику.

Ожиріння.

Агресивна поведінка, погане навчання.

Поєднання енергетиків і спорту збільшує ризик черепно-мозкових травм.

Схильність до інших залежностей.

Чи можна замінити їх хоча б газованими солодкими напоями? Ні! Вони також руйнують ваше здоров’я.

Дієтичні рекомендації США, Канади, Британії, України застерігають людей від споживання солодких газованих напоїв.

Це порожні калорії.

Споживання таких напоїв пов’язують з:

Ожирінням, в тому числі в дітей.

Інсулінорезистентністю та ризиком діабету. Якщо пити дві склянки солодкого і шипучого щодня, то ризик діабету зростає на 26%.

Ризик подагри зростає на 80%, якщо щодня освіжатися "ситром". Дослідження тривало 22 роки.

Вищим ризиком серцево-судинних захворювань.

Звичкою до споживання солодкого.

Більший ризик карієсу.

Фосфорна кислота солодких напоїв потребує врівноваження. Тому із кісток виходить кальцій. Звичка до всім відомого напою із фосфорною кислотою, який гарно видаляє іржу, призводить і до виведення кальцію. Для дітей і підлітків критично, щоби кальцій в кістках запасався, а не виводився. Для інших людей теж.

Солодкі напої можуть збільшувати ймовірність раку.

СОКИ

Соки теж не є здоровою альтернативою.

Свіжовичавлені теж

Все тому, що в них високий глікемічний індекс та глікемічне навантаження – це те саме, що поїсти цукерок. До того ж їх кислотність шкодить зубам.

Такі соки можна комбінувати з овочами і зменшувати тим самим вміст цукру.

Фрукти краще споживати цілими, або у вигляді фруктово-овочевих смузі.

Дієтичні напої із замінниками цукру трошки кращі, але такі підсолоджувачі, як сахарин та цукралоза, впливають на мікрофлору кишківника.

А від неї залежить наша схильність до діабету, ожиріння, депресії й бажання нездорової їжі.

А ЩО, КРІМ ВОДИ, МОЖНА?

Якщо хочете урізноманітнити пиття – зробіть лимонад:

Заморозьте лимон чи апельсин, і натріть його із цедрою на терку та залийте кип’яченою водою. Тут вам і свіжий смак, і вітамін С, і бета-каротин, і клітковина пектин, і ефірна олія лімонен.

Смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м’яті, тертому імбиру, кориці, лаванді, цвіту бузини чи чайної троянди.

Замість лимону можна брати будь-які ягоди .

. Розтовчіть ягоди у воді і доведіть на кипіння, щоб напій не одразу скис.

Життя послало лимон – зробіть собі лимонад. Фото margostock/ Depositphotos

Солодкі газовані напої можна замінити узваром із сухофруктів – це хороше джерело мікроелементів.

Сушені абрикоси багаті на калій, чорнослив – на залізо і бор.

Але не треба додавати до узвару цукор – він вже є у фруктах.

Якщо вам потрібно мобілізуватися, випийте фільтровану каву та склянку (хоч і не корисного) соку.

Це буде еквівалентно кофеїну і цукру енергетику, але із природними антиоксидантами кави, вітамінами і без сумнівних домішок.

Найкращим джерелом мінералів є молочна сироватка.

В одній склянці чверть денної норми кальцію та фосфору, і десята частина потреби в цинку, калію та магнію. Змішайте сироватку із соком, і отримаєте безпечний енергетик.

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