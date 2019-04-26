Хочу пити! Що варто обрати – воду з-під крана чи мінеральну, енергетик, солодкий напій, сік?

Ситнік Ольга колишній головний редактор УП.Життя
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26 квітня 2019

Чи можна пити воду з-під крана?

А газовану мінеральну?

А свіжовичавлений сік – корисний?

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На ці питання, посилаючись на наукові дослідження, відповідає МОЗ.

ВОДА

Чи можна пити воду з-під крана?

Тільки якщо до вживання ви її відстояли і прокип’ятили, а краще – профільтрували.

Навіть якщо ви перевірили воду та вона чиста від бактеріального забруднення, пити її одразу з-під крана не можна.

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ГО "Екологічна ліга" повідомляє, що значна частина системи водопостачання давно пережила термін експлуатації, тому додає бруд до води, зокрема іржу.

 Вода – найкорисніша для втамування спраги. Фото ababaka/Depositphotos

Відстоювання дозволяє шкідливим речовинам осісти. А фільтрування позбавляє воду від їхніх дрібних часточок, наприклад, іржі, а також іонів.

Не забувайте вчасно змінювати фільтр, інакше ці часточки почнуть виходити із нього у воду, а не навпаки.

Чи можна пити мінеральну воду?

Мінеральні води за вмістом кальцію та магнію можуть мати як малу, так і середню жорсткість/мінералізацію.

Її рівень важливий передусім тим, які мають проблеми зі здоров’ям.

Для когось мінералка із магнієм та кальцієм – джерело корисних іонів, які добре засвоюються, а для когось – збільшення ризику каменів в нирках.

Якщо у вас проблеми із тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи, порадьтеся із лікарем щодо жорсткості та мінерального складу води, який вам підійде.

Зверніть також увагу, що натрієва мінеральна вода може підвищити тиск. 

А газовану мінеральну воду?

Вона так само засвоюється і відновлює водний баланс, як і негазована.

А ще може допомагати людям із диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне їсти менші порції.  

ЕНЕРГЕТИКИ І СОЛОДКІ ГАЗОВАНІ НАПОЇ

ВООЗ застерігає: в енергетиках дуже багато цукру, кофеїн та інші стимулянти як-то гуарана.

При постійному споживанні ці речовини псують здоров’я. 

Постійно пити енергетики не варто. Фото Y-Boychenko/Depositphotos

Якщо постійно пити енергетики, то:

  • Переспоживання кофеїну, яке може проявитися в гіпертензії, підвищеному серцебитті, нудоті та навіть конвульсіях.
  • Діабет другого типу: кофеїн знижує чутливість до інсуліну, а цукор енергетиків підвищує рівень глюкози в крові. В одній баночці – 28 грамів цукру, а денна норма споживання доданих цукрів – до 50 грамів, а краще – до 30.
  • Викидні на пізньому терміні, мертвонародження чи народження дітей із низькою вагою.
  • Пошкодження зубів.
  • Порушення роботи серцево-судинної та нервової систем – серце болить, голова не працює, режим сну порушений, хочеться ще енергетику.
  • Ожиріння.
  • Агресивна поведінка, погане навчання.
  • Поєднання енергетиків і спорту збільшує ризик черепно-мозкових травм. 
  • Схильність до інших залежностей

Чи можна замінити їх хоча б газованими солодкими напоями? Ні! Вони також руйнують ваше здоров’я.

Дієтичні рекомендації США, Канади, Британії, України застерігають людей від споживання солодких газованих напоїв.

Це порожні калорії.

Споживання таких напоїв пов’язують з:

  • Ожирінням, в тому числі в дітей.
  • Інсулінорезистентністю та ризиком діабету. Якщо пити дві склянки солодкого і шипучого щодня, то ризик діабету зростає на 26%.
  • Ризик подагри зростає на 80%, якщо щодня освіжатися "ситром". Дослідження тривало 22 роки.
  • Вищим ризиком серцево-судинних захворювань.
  • Звичкою до споживання солодкого.
  • Більший ризик карієсу.
  • Фосфорна кислота солодких напоїв потребує врівноваження. Тому із кісток виходить кальцій. Звичка до всім відомого напою із фосфорною кислотою, який гарно видаляє іржу, призводить і до виведення кальцію. Для дітей і підлітків критично, щоби кальцій в кістках запасався, а не виводився. Для інших людей теж.
  • Солодкі напої можуть збільшувати ймовірність раку

СОКИ

Соки теж не є здоровою альтернативою.

Свіжовичавлені теж

Все тому, що в них високий глікемічний індекс та глікемічне навантаження – це те саме, що поїсти цукерок. До того ж їх кислотність шкодить зубам.

Такі соки можна комбінувати з овочами і зменшувати тим самим вміст цукру.

Фрукти краще споживати цілими, або у вигляді фруктово-овочевих смузі.

Дієтичні напої із замінниками цукру трошки кращі, але такі підсолоджувачі, як сахарин та цукралоза, впливають на мікрофлору кишківника.

А від неї залежить наша схильність до діабету, ожиріння, депресії й бажання нездорової їжі. 

А ЩО, КРІМ ВОДИ, МОЖНА?

Якщо хочете урізноманітнити пиття – зробіть лимонад:

  • Заморозьте лимон чи апельсин, і натріть його із цедрою на терку та залийте кип’яченою водою. Тут вам і свіжий смак, і вітамін С, і бета-каротин, і клітковина пектин, і ефірна олія лімонен.
  • Смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м’яті, тертому імбиру, кориці, лаванді, цвіту бузини чи чайної троянди.
  • Замість лимону можна брати будь-які ягоди.
  • Розтовчіть ягоди у воді і доведіть на кипіння, щоб напій не одразу скис.
Життя послало лимон – зробіть собі лимонад. Фото margostock/Depositphotos

Солодкі газовані напої можна замінити узваром із сухофруктів – це хороше джерело мікроелементів.

Сушені абрикоси багаті на калій, чорнослив – на залізо і бор.

Але не треба додавати до узвару цукор – він вже є у фруктах

Якщо вам потрібно мобілізуватися, випийте фільтровану каву та склянку (хоч і не корисного) соку.

Це буде еквівалентно кофеїну і цукру енергетику, але із природними антиоксидантами кави, вітамінами і без сумнівних домішок.

Найкращим джерелом мінералів є молочна сироватка.

В одній склянці чверть денної норми кальцію та фосфору, і десята частина потреби в цинку, калію та магнію. Змішайте сироватку із соком, і отримаєте безпечний енергетик

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