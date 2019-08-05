Які щеплення і довідки потрібні дитині до школи: нагадує Супрун

Перевірте, чи має ваша дитина обов’язкові щеплення, потрібні для відвідування школи.

Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції, нагадує очільниця МОЗ Уляна Супрун.

Адже державні школи можуть забороняти відвідування занять дітям, які не отримали необхідні щеплення за Календарем профілактичних щеплень. Реклама:

Щеплення, потрібні дитині від народження і до дорослого віку



Чому? Бо не можна протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення суспільному інтересу та безпеці інших дітей. Це рішення Верховного Суду.

До того ж, вакцини — єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб.

"Немає раціональних підстав ризикувати своїм здоров’ям та здоров’ям своєї дитини та набувати імунітет "перехворівши", коли маємо 100% забезпечення якісними та безоплатними вакцинами", - нагадує Супрун.

Вакцини, передбачені Календарем щеплень, можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

Перевірити, скільки вакцин є у вашому регіоні можна тут.

Окрім того, нагадуємо, що перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний огляд. Реклама: Педіатр чи сімейний лікар видасть необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначить групу для занять фізкультурою. Крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення.

Коротко нагадаємо інформацію про довідки.

Без обов'язкових щеплень дитину можуть не пустити до школи. Фото: anatols/Depositphotos

Довідка форми № 086-1/о

"Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"

Її ваш педіатр чи сімейний лікар видасть після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

У довідці для школи лікар зазначає:

прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

групу для занять фізичною культурою;

рекомендації.

Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"

Тут має бути інформація про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.

Дані з цієї довідки дозволять медпрацівникам навчальних закладів ознайомитись з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.

Водночас, у школі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у навчальному закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення - планові чи пропущені.

Важливе нагадування: "Медичної карти дитини" (форма № 026/о), яку раніше вимагали заклади освіти, не треба.

Дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими і зберігатись поза межами медзакладу, тому цю форму МОЗ скасувало у березні 2018 року.

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