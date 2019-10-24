"Страшніша за кір": в Ужгороді вже 15 людей потрапили до лікарні з ознаками дифтерії

До обласної інфекційної лікарні скерували вже 15 людей з клінічними ознаками дифтерії, повідомляє Радіо Свобода.

Діагноз п’ятикурснику медичного факультету №2 Ужгородського національного університету медики встановили 17 жовтня.

Після того до лікарні потрапили двоє, які контактували з хворим студентом Ужгородського національного університету, а вчора ще 12.

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Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки, загальною інтоксикацією й ураженням серцево-судинної та нервової систем.

"Дифтерія – страшніша за кір. Бо смертність набагато вища: з тисячі хворих, за статистикою, помирає від 50 до 100 людей", – пояснювала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Серед основних симптомів:

біль у горлі,

підвищена температура, лихоманка,

набряк слизової оболонки ротоглотки,

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,

набряк шиї,

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Детальніше про дифтерію та як від неї захиститися, читайте тут:

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Про те, що відбувається в Ужгороді, детально розповідає Василь Решетар, начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міськради:

"Після того, як у п’ятикурсника медичного факультету УжНУ діагностували дифтерію, ми почали обстеження контактів хворого.

Загалом в обласну інфекційну лікарню скеровано 15 осіб, в яких був виявлений збудник дифтерії".

За його словами, у двох з цих госпіталізованих проявилися клінічні ознаки дифтерії, оскільки пройшов інкубаційний період. Хоча вони потрапили до лікарні без скарг.

23 жовтня, коли було відомо про три випадки захворювання, Центр громадського здоров’я МОЗ України назвав ситуацію надзвичайною.

За словами місцевого лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, усі троє хворих – це студенти-іноземці.

Фахівці розробили схему певних протиепідемічних заходів, стверджує Василь Решетар.

Зокрема, склали графік щеплення студентів та викладачів різних факультетів університету.

Для цього виділили 8 тисяч доз вакцин.

"Вирішується питання щодо щеплення іноземних студентів, ми направили запит до МОЗ", – додав Решетар.

Директор Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк стверджує, що місто забезпечене на 100% вакцинами проти дифтерії, але бракує протидифтерійної сироватки.

Усі 8 доз, які були в обласній клінічній інфекційні лікарні, за його словами, використані.

"У всіх госпіталізованих легкий перебіг захворювання, добре, що не у важкому стані. Всі дози сироватки ми використали", – сказав Поляк.

Наразі керівництво УжНУ надіслало запит до посольства Індії щодо поставки партії сироватки безпосередньо в Ужгород, повідомив перший проректор УжНУ Олександр Сливка.

Також на медичному факультеті №2 обмежили навчальний процес.

Навчання можуть обмежити і для студентів іншого медичного та стоматологічного факультетів.

Зараз в Ужгороді працює вісім пунктів щеплення на базі сімейних амбулаторій, облаштовано ще три пункти в Ужгородському національному університеті.

Упродовж 24 жовтня щеплення проти дифтерії зробили 1000 жителів міста – це більше, ніж за весь останній місяць.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила Тетяна Козак, директор комунального неприбуткового підприємства "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

"У зв'язку із спалахом дифтерії люди активно роблять щеплення – за сьогодні ми викололи близько 1000 доз вакцини. Ужгородці масово ведуть дітей, старших 6 років, самі йдуть на ревакцинацію. До цього випадку за місяць у нас вибирали до 600 щеплень... Вакцини у місті достатньо, щеплення проводять безкоштовно", – сказала Козак.

Нагадаємо, що випадки дифтерії виявили вперше за 9 років в Ужгороді та вперше за 8 – в Закарпатській області.

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