Президент з прем’єром не помилились: Радуцький про призначення Скалецької міністром в МОЗ

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук не помилились, коли вибрали міністром охорони здоров’я Зоряну Скалецьку.

Так вважає голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, який пройшов у Раду за списками "Слуги народу" і є радником президента з медичних питань.

"Коли я був заступником голови КМДА, Зоряна до нас приходила та кишки виймала, в хорошому сенсі. Вона знавець медичного права і я вважаю, що президент з прем’єром не помилились".

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Фото Радіо Свобода

За словами Радуцького, на співбесіді на посаду Скалецьку представляв помічник президента Андрій Єрмак.

"Сьогоднішній президент і Офіс президента – я розумію, що важко це почути – але нема в команді прямого лобіювання. Якщо ти знаєш людину і щось про неї кажеш – це слухається. Але все одно рішення приймається не тому, що ти представив цю людину.

Не було ситуації, коли б Гончарук сказав: "От Петренко". Якби так було, він мав би стати міністром. Мені Гончарук сказав, що Петренко відмовився і треба шукати іншу кандидатуру".

Радуцький додав, що у виборі міністрів не було одностайної думки ні по одній з кандидатур, крім соцзахисту:

"Я був присутній на усіх співбесідах по кандидатурах, що приходили до президента по МОЗ. Вдячний президенту, що він не повторив помилки минулої Ради, та погоджував такі питання зі всіма гілками влади".

Він також додав, що кандидатури на пост міністра казали, що "хочуть в міністри з правом формувати свою команду":

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"Єдине, що було сказано Гончаруком: "Команду формуєте, але у мене є право вето як прем’єр-міністра на когось". Але якщо ти використовуєш право вето, то маєш запропонувати іншу кандидатуру. Це в усіх міністерствах так, не тільки в МОЗі".