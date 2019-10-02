Скандал у МОЗ: міністр зустрілась з колективом, але на питання працівників не відповідала. ВІДЕО

Новопризначена міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька вперше зустрілася з колективом МОЗ після початку конфлікту, що розпочався 24 вересня.

Після зустрічі написала у Facebook:

"Головний мій меседж: ми маємо спільно працювати для країни. Перший місяць роботи виявився непрогнозовано важким для уряду.

Ми не працюємо в штатному режимі. Ми працюємо понаднормово.

Я дуже прошу, щоб кожен директорат та кожен департамент нагально надав всю інформацію по нагальним питанням.

Зоряна Скалецька

Ми маємо працювати задля країни, громадяни чекають від нас надзусиль.

Робота кожного члена команди важлива.

Я чекаю від державних службовців надзусиль для результативної роботи команди.

Державний службовець – опора робота міністра. Державний секретар отримав від мене завдання зібрати пропозиції та надати проекти рішень по організаційним питанням".

Ми пробуємо отримати розширений коментар міністерки Зоряни Скалецької з цього приводу. На жаль, вона не бере слухавку і не відповідає на смс-повідомлення.

Джерела УП надіслали відео зустрічі з міністром.

Один з учасників зустрічі, який підписував зверення до прем'єр-міністра, прокоментував подію так:

"В великому залі зібралось близкьо 200 співробітників МОЗ, хоча конфлікт стосувався виключно Директоратів, а це близько 50 співробітників.

Зоряна почала казати якісь загальні речі, а потім сказала, що 9 хвилин спілкування достатньо і вона йде.

А всі питання в робочому порядку. Потім вона висмикнула державного секретаря і сказала, щоб він відповідав на питання. Після цього вона швидко пішла з зали".

Учасник зустрічі додав, що нікому з працівників МОЗ не вдалося поставити міністру запитання.

"Ми отримали 9-хвилинну лекцію про тяжкі часи, і про те, що всі свої питання до міністра та її заступників ми повинні надати у письмовому вигляді.

Потому міністр відразу залишила залу, виштовхнувши уперед Державного секретаря "зібрати питання підлеглих", - прокоментувала очільниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко, яка також підписувала листа до прем'єра.

Ось як вона пояснює, що держслужбовці хотіли запитати в міністра. Далі пряма мова:

"1️⃣ Заступник міністра Михайло Загрійчук чинив тиск на гендиректора директорату медичних послуг Оксана Сухорукова, примушуючи її звільнитися. Використовував формулювання, що працювати треба "по понятіям".

"Знову починається ручне управління": як нове керівництво МОЗ хоче звільнити керівників директоратів. Аудіозапис

Ми хотіли запитати, яку відповідну реакцію передбачає міністр по відношенню до заступника через його неправомірні дії?

Ми хотіли дізнатися, чи буде продовжуватись політичний тиск на державних службовців з порушенням законодавства?

2️⃣ Радник міністра Дмитро Раімов розповсюджує фейки, що паплюжать міністерство, нівелюють спільну роботу всієї команди міністерства, але передусім - вводять у оману суспільство. Зокрема про неіснуючий аудит, про листи СБУ, до яких він не має права доступу.

Ми хотіли дізнатися, коли на офіційній сторінці МОЗу буде оприлюднено спростування брехні Раімоваі за всі неправдиві твердження, а також попросити відновити належне виконання комунікаційних завдань міністерства перед суспільством на принципах чесності, відкритості, професійності та поваги до гідності. Запитати, яким чином міністр гарантуватиме дотримання букви закону та неповторення таких ситуацій у майбутньому.

3️⃣ Радниця міністра Голубовська чинила тиск на держслужбовців, вимагаючи включити її до складу експертів по визначенню номенклатур та наполягала на необхідності закупівлі конкретного дороговартісного препарату.

Ми хотіли знати, яка реакція міністра на дії радниці Голубовської? Але передусім - ким і у який законний спосіб уповноважена пані Ольга чинити тиск на держслужбовця? Якими є повноваження цієї радниці?

4️⃣ Політична команда міністерства переклала відповідальність за власне рішення стосовно фінансування орфанних захворювань на плечі державних службовців. Радник міністра Дмитро Раімов розповсюджував недостовірну інформацію, брехав громадським організаціям і журналістам стосовно ситуації. Державні експерти почали отримувати погрози від пацієнтів та їхніх родичів.

Ми хотіли запитати, чи вважає міністр таку практику нормальною.

5️⃣ Невідомі особи, які перебувають на території патронатної служби міністра, не мають навіть статусу радників, дозволяють собі викликати державних службовців, у тому числі в позаробочий час, принижують їхню честь і гідність, погрожують фізичною розправою та звільненням (про що написані відповідні доповідні).

Ми хотіли запитати, яким є офіційний статус цих осіб? Якими є їх повноваження? Чи вважає міністр нормальною таку поведінку своїх помічників?

Ми хотіли сказати міністру, що прагнемо поваги та діалогу, заснованого на партнерстві. Ми очікували від міністра отримати відповіді на ці та інші запитання щодо тиску на колег".

Нагадаємо, конфлікт у МОЗ між новим політичним керівництвом триває уже десяту добу.

Він розпочався з того, що 23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій. Вона йому відмовила.

Після цього заступник міністра вирішив зібрати працівників директорату.

На ньому Михайло Загрійчук підтверджує свої наміри звільнити Оксану Сухорукову через "різне бачення" і переконує колектив залишитися і не звільнятися.

На своїй сторінці у Фейсбук 24 вересня міністерка пообіцяла невідкладно зустрітися через вищезгаданий конфлікт з працівниками МОЗ одразу після повернення в Україну.

Гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко уточнила УП. Життя, що зустріч мала відбутися 26 вересня вранці.

Про це, за її словами, повідомив радник міністра з питань комунікацій Дмитро Раїмов.

Проте у той день зустрічі так і не відбулося. А ключі від зали, де мала проходити зустріч, за її словами, зникли.

Ірина Литовченко надала відео, як машина міністерки виїжджає з МОЗ.

У понеділок, 30 вересня, у коментарі УП. Життя Скалецька сказала, що "люди не домовлялись про зустріч".

"Щось було написано в фейсбуці. Якщо в мене є графік і це зі мною не погоджувалось, то значить, це не серйозний, не дорослий підхід, – зазначила вона.