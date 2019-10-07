Робити ремонти і оснащувати медзаклади має місцева влада - міністерка МОЗ

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7 жовтня 2019

Виділяти кошти на оснащення, ремонт та інші потреби поліклінік має місцева влада.

Про це у своєму інтерв'ю виданню "Фокус" заявила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. 

 Фото: Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я

"Ці гроші мають йти на покращення: хочете – на підвищення кваліфікації лікаря, хочете  на надбавки йому, хочете – на оснащення його кабінету. Децентралізація в тому і заключається: друзі, ви там на місцях – саме ті, хто має забезпечити населення якісною медичною допомогою", – каже вона. 

Також вона додає, що 30 років риторика була така: все, що стосується охорони здоров'я  проблеми МОЗ. 

"Але ми вже не назначаємо та не звільняємо головних лікарів. Це повністю питання до місцевої влади",  наголошує вона. 

Також Скалецька вважає, що необхідно пояснювати місцевій владі, що головний лікар має бути під їхнім контролем, а лікарня  це їхня власність і вони мають моніторити, як він використовує кошти, що виділені.

"Децентралізація в охороні здоров'я означає, що місцева влада усвідомлює, що вона у своєму регіоні відповідає за те, що поліклініки та лікарні працюють належним чином",  стверджує міністерка. 

Нагадаємо, за реформою медичні заклади перетворюються в некомерційні комунальні підприємства. 

Це означає, що вони уже самі розпоряджаються своїм майном і ведуть справи. Вони не прив’язані до тарифної сітки і самі визначають систему оплати праці. 

Можуть витрачати кошти на те, що вважають потрібним для своєї роботи: ремонти, закупівлю обладнання, техніки, сервісу тощо.

Наприклад, у місті Мукачево Центр сімейної медицини за кошти від Національної служби здоров’я ремонтують приміщення. Центр сімейної медицини в Южноукраїнську на Миколаївщині оплачує службу таксі своїм сімейним лікарям, щоб ті їздили на виклики до пацієнтів додому, і замовив у програмістів собі програму для обліку вакцинації. У Вознесенську сімейні лікарі створили для зручності пацієнтів кол-центр і ввели посаду офіс-менеджера, провели wi-fi.

Більше прикладів можна почитати в серії репортажів УП про те, як змінюється сімейна медицина в країні.

Місцева влада як власник комунальних медзакладів зобов’язана сплачувати їм комунальні послуги за Бюджетним кодексом. Вона також може допомагати в ремонтах чи купівлі меблів, наприклад. 

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