Робити ремонти і оснащувати медзаклади має місцева влада - міністерка МОЗ

Виділяти кошти на оснащення, ремонт та інші потреби поліклінік має місцева влада.

Про це у своєму інтерв'ю виданню "Фокус" заявила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

Фото: Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я

"Ці гроші мають йти на покращення: хочете – на підвищення кваліфікації лікаря, хочете – на надбавки йому, хочете – на оснащення його кабінету. Децентралізація в тому і заключається: друзі, ви там на місцях – саме ті, хто має забезпечити населення якісною медичною допомогою", – каже вона.

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Також вона додає, що 30 років риторика була така: все, що стосується охорони здоров'я – проблеми МОЗ.

"Але ми вже не назначаємо та не звільняємо головних лікарів. Це повністю питання до місцевої влади", – наголошує вона.

Також Скалецька вважає, що необхідно пояснювати місцевій владі, що головний лікар має бути під їхнім контролем, а лікарня – це їхня власність і вони мають моніторити, як він використовує кошти, що виділені.

"Децентралізація в охороні здоров'я означає, що місцева влада усвідомлює, що вона у своєму регіоні відповідає за те, що поліклініки та лікарні працюють належним чином", – стверджує міністерка.

Нагадаємо, за реформою медичні заклади перетворюються в некомерційні комунальні підприємства.

Це означає, що вони уже самі розпоряджаються своїм майном і ведуть справи. Вони не прив’язані до тарифної сітки і самі визначають систему оплати праці.

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Можуть витрачати кошти на те, що вважають потрібним для своєї роботи: ремонти, закупівлю обладнання, техніки, сервісу тощо.

Наприклад, у місті Мукачево Центр сімейної медицини за кошти від Національної служби здоров’я ремонтують приміщення. Центр сімейної медицини в Южноукраїнську на Миколаївщині оплачує службу таксі своїм сімейним лікарям, щоб ті їздили на виклики до пацієнтів додому, і замовив у програмістів собі програму для обліку вакцинації. У Вознесенську сімейні лікарі створили для зручності пацієнтів кол-центр і ввели посаду офіс-менеджера, провели wi-fi.

Більше прикладів можна почитати в серії репортажів УП про те, як змінюється сімейна медицина в країні.

Місцева влада як власник комунальних медзакладів зобов’язана сплачувати їм комунальні послуги за Бюджетним кодексом. Вона також може допомагати в ремонтах чи купівлі меблів, наприклад.

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