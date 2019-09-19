Кращий сервіс, нові ремонти і навчання лікарів: як у Мукачеві ремонтують сімейну медицину

Ангеліна гойдає на руках 8-місячного Ігорка.
Хлопчик розглядає дитячий куточок, задивляється на телевізор з мультиками і широко всміхається іншим пацієнтам, які прийшли в амбулаторію до своїх сімейних лікарів.
– Хочемо показати зубчик, у нас виліз зверху, – усміхається його мама.
|Ангеліна з 8-місячним сином у коридорі очікування прийому сімейного лікаря
Розповідає, що сімейним лікарем і сервісом задоволена:
– Дуже зручно. Я записуюся на конкретний день через кол-центр і спокійно заходжу без черги. Зранку подзвонила, сказали, що є вікно одне на 11:30, і прийшла. Відношення – взагалі! – сміється.
Мукачево активно розвиває свою сімейну медицину. Тут спрацювала потрібна формула: міська влада підтримала – сімейні лікарі скористались можливістю.
***
Мішки з будматеріалами, риштування на будівлі. Поліклініку в Мукачеві перебудовують на сучасний медзаклад, де навіть операції проводитимуть.
З будівлі зникають радянські меблі і скоро звідси з’їде Центр сімейної медицини "Сім’я", який об’єднує 8 амбулаторій міста.
Сам центр поки сидить у "спартанських" умовах і чекає, коли відремонтують, за зароблені від Національної служби здоров`я кошти, приміщення на базі колишньої залізничної лікарні.
|Центр сімейної медицини чекає, коли завершиться ремонт в приміщенні колишньої залізничної лікарні, і зможе переїхати в нові умови
Будівлю там вичистили, лишили голі стіни. Роблять сучасну протипожежну систему, інтернет, відеонагляд всередині і ззовні.
|Отут ідуть ремонти, щоб створити нові сучасні умови сімейним лікарям та пацієнтам
Наразі в старих приміщеннях поліклініки сидить частина лікарів, адміністрація, працівники кол-центру і сервіс-менеджер.
Амбулаторії розкидані по місту, більшість з них вже з ремонтами.
8-а амбулаторія, куди прийшла Ангеліна з сином, розташована у багатоквартирному будинку на першому поверсі.
|Амбулаторія розташована на першому поверсі багатоквартирного будинку
– Це були звичайні кабінети, які ремонтували десь 20 років тому. Повністю зробили ремонт приміщень. Різдво ми з меблями зустрічали новими, – усміхається завідувачка цієї амбулаторії Мирослава Чубірко.
– Робота змінилася повністю. Пацієнтоорієнтованість закладу люди помічають одразу. Лікарі інакше почали спілкуватися з пацієнтами.
Сама Мирослава перейшла працювати в амбулаторію після 20 років роботи у приймальному відділенні лікарні.
– Я хотіла сюди перейти, бо тут можеш кожного пацієнта відстежити від початку захворювання, бачиш результат свого лікування.
|завідувачка амбулаторії Мирослава Чубірко
Тутешні сімейні лікарі залежно від кількості пацієнтів, з якими вони підписали декларації, мають від 9 до 20 тисяч "на руки". Медсестри – 5–12 тисяч.
Загалом у місті 80% населення уже вибрали свого лікаря. Інші – ще планують або не хочуть.
***
Завідувачка іншої амбулаторії Мукачево – 6-ї – Оксана Лугай теж тішиться змінам і ремонту.
– Нам міняли майже все, – показує. – Нас всім забезпечили, раніше такого не було. Ремонти є. Є куди людям прийти в чистеньке, гарненьке.
В понеділок і п’ятницю приїжджає машина і забирає від нас аналізи на обробку, людям уже нікуди додатково їхати не треба. Всі безкоштовні аналізи по пакету.
|завідувачка іншої амбулаторії міста Оксана Лугай
До 2016 року тут сиділи лише педіатри, а тепер є троє сімейних лікарів. Амбулаторія теж розташована в багатоквартирному будинку.
Оксана Лугайна цій дільниці більше 10 років, люди її знали, тож вона швидко набрала свій максимум.
– Добре, що ми тут, під боком, і дуже раді старші люди. В поліклініку в них були проблеми добиратися.
Щоправда, попередній запис не завжди з ними працює. Все одно старші люди приходять не по запису і утворюють чергу.
– Тих, хто приходить без запису, стараємось не відсилати, а по мірі того, з чим прийшли, помагати. Уже щодо запису слухають, але старше населення в основному все одно каже: "Ми прийдем посидиме", – сміється завідувачка.
***
Сімейних лікарів роками недооцінювали в Україні.
– Так історично склалося, що сімейні лікарі кашлем і соплями займалися, – розповідає головний лікар Центру "Сім’я" Євген Мешко. – Насправді потенціал сімейної медицини величезний. 80% звернень в системі охорони здоров’я має припадати на сімейну медицину. Принаймні так в розвинених країнах.
В Україні сімейні лікарі закривали десь 20–30%, зараз може 40–50%. При цьому 80% звернень до сімейного лікаря мають закінчуватись на його рівні.
|Євген Мешко: "Насправді потенціал сімейної медицини величезний"
Щоб закривати стільки звернень, лікарі мають мати відповідну кваліфікацію, тому тут уже кілька років шукають для своїх працівників тренінги та різні навчання. Євген і сам постійно вчиться, і уже сам став тренером.
– Я б кожен місяць на тренінги ходила, бо є багато проблем, багато пацієнтів, – усміхається завідувачка амбулаторії Мирослава.
Вона з теплом пригадує навчання, де розповідали, що не лише пацієнт має себе берегти, але і лікар.
– Працівники різні, комусь тренінги дають позитивний результат, а комусь як було, так і є, – додає Євген Мешко. – Методом проб і помилок ми зрозуміли, що не всіх працівників можна змінити. Тому ми готуємо нове покоління лікарів, які прийдуть на зміну тих, хто байдужий чи не хоче.
Зараз у місті ремонтують ще одну амбулаторію, де на другому поверсі буде тренінговий центр. Там навчатимуть як своїх працівників, так і ділитимуться досвідом з іншими центрами сімейної медицини.
Уже є команда тренерів-лікарів і перелік тренінгових програм.
|У цьому приміщенні буде амбулаторія та тренінговий центр
Там же проводитимуть навчання для пацієнтів по діабету, астмі, інших поширеними хворобами, а також для мам та вагітних. Проводитимуть курси медсестри, яких зараз для цього готують.
– Запит на навчання величезний, – пояснює Євген.
Окрім підвищення кваліфікації медиків, Мешко працював і над згуртованістю колективу.
Центр створили три роки тому, об’єднавши приймальне відділення лікарні, де були сімейні лікарі, з педіатрами, які були в дитячій лікарні.
|Прийом у сімейного лікаря
До цієї солянки додали медиків з залізничної лікарні. Її закрили, коли проаналізували і виявили, що вона не потрібна.
Особливих рецептів, як вдалося згуртувати колектив, не має. Тут просто почали все вирішувати і обговорювати разом.
– Нема такого, щоб до когось краще відносилися, до когось гірше. В кого щось не виходить, пояснюємо, – розповідає Мирослава. – Сприймати людину з її помилками тяжко, але можливо, якщо мати підхід. Тоді людина виправляється.
– Якщо є речі потрібні, але колектив їх би не дуже хотів, пояснюємо, що це дасть. Коли люди розуміють кінцеву ціль, це зовсім по-іншому сприймається, – пояснює Євген.
***
Тетяна Мішак раніше працювала медсестрою, а тепер уже 5 місяців – операторка кол-центру.
Зазвичай їй чи її напарниці телефонують, щоб записатися на прийом до сімейного лікаря.
|Тетяна Мішак відповідає на дзвінки мешканців з понеділка по п'ятницю
Можуть мами зателефонувати, чи є вакцини дітям, запитати, як працює кабінет щеплень.
Буває, старші люди не уклали декларацію, і їм треба допомогти і пояснити, для чого їм то треба.
За виклик лікаря додому пояснюють, що не можна "замовити" лікаря. Тепер з ним слід домовлятись про виклик, чи є в цьому потреба.
Консультувати з медичних питань кол-центр не може.
– Робота виснажлива. Думають, що то просто говорити по телефону. Але попадаються різні люди. В живому спілкуванні собі таких речей не дозволять, а по телефону… Можуть бути сердитими на когось, а викричаться на тебе, – розповідає Тетяна.
У вихідні кол-центр не працює. Зате у понеділок, кажуть операторки, телефон розривається. Особливо від батьків, які хочуть до педіатра.
|"Спартанські" умови роботи, незабаром переїзд в нове сучасне приміщення
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Медсестра Оксана Фаринич працює тут сервіс-менеджером. Опікується сервісом у 8 амбулаторіях.
Моніторить, чи дотримуються лікарі стандартів, може посидіти на прийомі поспостерігати.
Робить опитування пацієнтів: чи достатньо уваги лікар приділив, чи вчасно прийняв, якщо ви прийшли по запису, чи приділяв увагу емоційному стану.
Результати показали, що більшість лікарів приділяють увагу.
– Раз на місяць збираю анкети і аналізую. Вже 70-80% пацієнтів побачили зміни і задоволені, що є попередній запис. А не як раніше – прийшов і 20 чоловік під дверима лікаря.
Професія мені була нова й незнана, я постійно цьому навчаюся, бо це і психологія, і менеджмент, і медицина, – каже Оксана.
|Медсестра Оксана Фаринич працює тут сервіс-менеджером
Тут покращують сервіс не лише у прийомі пацієнтів:
– Для діток розробили дитячі куточки, столики у фойє є, на стіні дитячі наліпки. Діти приходять, мами задоволені, дитина спокійно грається, не плаче. Розмальовки там є.
Поставили телевізори в кожне фойє. Я розробляю на різні теми презентації: кір, профілактика ГРВІ. Люди читають, можуть побачити. Зробили інформаційні стенди і буклети: цукровий діабет, гіпертонія… Люди беруть, читають.
***
Втім, такі всебічні ремонти сімейної медицини в місті помічають не усі мешканці.
|Позитивні зміни в медицині міста помічають не усі мешканці
– Хоть вони радянську владу і критикують, але ця так звана Україна в подмьотки не годиться радянській владі, – у центрі міста на лавочці гріються на сонці Валентина Афанасієвна і Валерія Бейлівна.
Ми жили в стабільній державі і нас поважали. А Україну не поважають. От що доброє в тій медичній реформі?
– Ви сімейного лікаря вибрали собі? – питаємо.
– Да, конєшно, наша хорошая. Вона була наша участкова, тепер сімейна. Надія Василівна.
– Тобто лікарка у вас хороша, але медицина погана?
– То вона просто людина така. Лікарка не виновата, що держава імпортноє не дає.
Перед "Доступними ліками" я імпортні купляла на серце і чуствувала, що мені помагає. А наші українські… Їх треба більше приймати, не три, а 6 таблеток. Я сама (!) отмінила три, то мені не треба.
Тобто бабуся сама собі вдвічі скоротила потрібну дозу і нарікає, що ліки не допомагають.
Бабці навперебій розповідають про те, що "швидку" неможливо викликати, а почули про це з телевізора. Що лікаря додому не можна викликати, бо по "Інтеру" чи "Україні" показали.
|Вхід в амбулаторію міста, біля амбулаторії припаркований автомобіль Центру
Пояснюємо їм, що тепер вони разом з лікарем мають вирішувати, чи треба йому йти додому на виклик чи ні, чи є потреба.
Але бабці стоять на своєму:
– Треба, щоб ішов. Як при радянській владі. Лікарям дуже важко, нагрузка велика, зарплата маленька...
– Та ж у вас в місті сімейні лікарі до 20 тисяч зарплати мають, якщо максимум пацієнтів набрали!
Бабці і тут непорушні:
– За кордоном лікар буде мати 45 тисяч!
На вулицях міста зустрічаємо також і двох мам з візочками. Кажуть, педіатра комунального мають, але ходять до приватних все одно, бо комунальним не довіряють.
Тож сімейній медицині ще доведеться налагоджувати довіру пацієнтів.
Втім, ті, хто уже спробував "сімейного лікаря по-новому", відчули результат, – усміхається завідувачка амбулаторії Мирослава:
– А ті, хто приходить вперше, хочуть спочатку талончик зразу до вузького спеціаліста.
Ми стараємось пояснювати. Не можна казати: "Ні, ви маєте тільки до мене іти, не дам". Так людина ніколи до вас не повернеться. Треба спокійно: "Доброго дня, які проблеми у вас? А розкажіть". Є пацієнти, які уже не захочуть кудись далі.
Ірина Андрейців, УП
Усі фото Михайла Мельниченка
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