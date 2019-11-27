Відставки Скалецької вимагають пацієнтські організації

"Відправити у відставку Скалецьку, а не медреформу".

З такою вимогою 27 листопада громадські організації, пацієнти та лікарі вийшли на акцію "Медреформа без коліс" під стіни Кабінету міністрів України.

Основні вимоги активістів:

зупинити крах медичної реформи;

не допустити відставку голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олега Петренка, яка спровокує розвал команди реформаторів;

яка спровокує розвал команди реформаторів; усунути від управління медичною системою міністерку Зоряну Скалецьку та зменшити вплив Михайла Радуцького на МОЗ.

Як стверджують активісти, звільнення Олега Петренка з посади керівника НСЗУ загрожує провалом медреформи, адже це ключова для реформи інституція.

"Олег Петренко подав у відставку після наради з міністеркою Зоряною Скалецькою та головою профільного комітету Михайло Радуцьким.

Петренко писав, що основна причина звільнення - "фундаментально різні цінності". Для нас це означає одне: ні Скалецька, ні Радуцькій не хочуть реформувати охорону здоров'я.

За Олегом Петренко можуть піти люди. І таке вичищення кадрів з реформи призведе до того, що наша реформа буде як машина швидкої допомоги без колеса", – стверджує виконавча директорка фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

Вона додає, що через 4 місяці реформа мала зайти у свою найскладнішу фазу – в лікарні, там, де ми платимо десятки тисяч доларів за обслуговування, ліки, операції тощо.

"Ми звертаємось по прем'єра: не звільняйте реформаторів. Звільняйте тих, хто чинить тиск на реформу.

Зараз це дві людини – Скалецька та Радуцький", – наголошує Іваненко.

Експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Ябчанка каже, що активісти звертаються до прем'єра та президента, щоб вони розібрались у ситуації та зробили все, щоб реформа не зупинилась.

Громадський активіст Владіслав Грезєв додає, що зараз готові звільнятись реформатори попередньої каденції.

"Якщо Петренко не може працювати з цією командою, інші фахівці – теж не зможуть", – каже він.

Нагадаємо, що Олег Петренко подав у відставку 25 листопада.

Основною причиною свого звільнення він називає фундаментально різні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією охорони здоров'я.

Після його заяви, голови директоратів МОЗ заявила на своїх фіційних сторінках у Facebook про ризики зриву медреформи.

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