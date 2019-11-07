Директорку Інституту раку відсторонили від роботи

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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7 листопада 2019

З 8 листопада Олена Колеснік не виконуватиме обов'язки директорки Національного інституту раку на час перевірки.

Про це повідомив на засіданні комітету з питань здоров'я нації замміністра Андрій Семиволос.

Олена Колеснік не виконуватиме обов'язки директорки Національного інституту раку на час перевірки

За його словами, МОЗ буде прискіпливо стежити за Інститутом та проведе комплексну перевірку.

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Перевірка триватиме до кінця грудня, уточнив УП Семиволос.

Раніше в Інституті провели аудит. 

Він тривав з 1 січня по 20 вересня 2019 року.

У результаті виявили:

  • потреби для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів в Інституті формували безсистемно,
  • необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія).
  • дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі.
  • нестачу 149 одиниць комп’ютерної техніки на складі на загальну суму близько 700 тисяч гривень.

Матеріали за результатами перевірки Міністерство охорони здоров'я направило до правоохоронних органів.

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