Директорку Інституту раку відсторонили від роботи

З 8 листопада Олена Колеснік не виконуватиме обов'язки директорки Національного інституту раку на час перевірки.
Про це повідомив на засіданні комітету з питань здоров'я нації замміністра Андрій Семиволос.
|Олена Колеснік не виконуватиме обов'язки директорки Національного інституту раку на час перевірки
За його словами, МОЗ буде прискіпливо стежити за Інститутом та проведе комплексну перевірку.
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Перевірка триватиме до кінця грудня, уточнив УП Семиволос.
Раніше в Інституті провели аудит.
Він тривав з 1 січня по 20 вересня 2019 року.
У результаті виявили:
- потреби для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів в Інституті формували безсистемно,
- необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія).
- дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі.
- нестачу 149 одиниць комп’ютерної техніки на складі на загальну суму близько 700 тисяч гривень.
Матеріали за результатами перевірки Міністерство охорони здоров'я направило до правоохоронних органів.
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