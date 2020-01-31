У мене авітаміноз? Що ви знаєте про брак вітамінів. Пройдіть ТЕСТ

В середині зими ми часто можемо почувати себе втомленими та роздратованими.
І перше, що спадає на думку – авітаміноз.
Чи дійсно це таке розповсюджене явище?
Яких вітамінів нам бракує найчастіше, та як його уникнути?
Пройдіть наш тест та дізнайтеся.
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Для цього тесту ми проконсультувались:
- з лікарем-терапевтом Русланом Буяновським
- кандидатом біологічних наук Олексієм Коваленко
В сучасному світі авітаміноз є у всіх.
Треба просто пити вітаміни у пігулках.
Я почуваюся втомленим та роздратованим. Це точно авітаміноз!
Але ж дітям точно потрібно давати додатково вітаміни?
А якщо жінка вагітна, їй же треба приймати вітаміни в пігулках?
Чи можуть якісь вітаміни нашкодити?
Я веган, чи треба мені стежити за рівнем якихось вітамінів?
Але хіба овочі та фрукти зараз мають ту саму користь, що і раніше?
Якщо я буду їсти фрукти та овочі сирими – авітаміноз мені точно не страшний!
Щоб отримувати всі необхідні вітаміни, потрібно багато грошей. Корисне та різноманітне харчування коштує дорого.