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Тест

У мене авітаміноз? Що ви знаєте про брак вітамінів. Пройдіть ТЕСТ

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31 січня 2020

В середині зими ми часто можемо почувати себе втомленими та роздратованими.

І перше, що спадає на думку авітаміноз. 

Чи дійсно це таке розповсюджене явище? 

Яких вітамінів нам бракує найчастіше, та як його уникнути?

Пройдіть наш тест та дізнайтеся. 

Якщо вас цікавить тема вітамінів, ви можете дізнатися більше з наших матеріалів: 

🍊 ПОДКАСТ: Чи є вітаміни в зимових овочах та фруктах? Пояснює біолог

🍊 Вітаміни групи В: як їх правильно споживати

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🍊 Вітамін D не панацея, а зловживати ним небезпечно


Для цього тесту ми проконсультувались:

  •  з лікарем-терапевтом Русланом Буяновським
  •  кандидатом біологічних наук Олексієм Коваленко

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В сучасному світі авітаміноз є у всіх.

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Треба просто пити вітаміни у пігулках.

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Я почуваюся втомленим та роздратованим. Це точно авітаміноз!

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Але ж дітям точно потрібно давати додатково вітаміни?

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А якщо жінка вагітна, їй же треба приймати вітаміни в пігулках?

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Чи можуть якісь вітаміни нашкодити?

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Я веган, чи треба мені стежити за рівнем якихось вітамінів?

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Але хіба овочі та фрукти зараз мають ту саму користь, що і раніше?

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Якщо я буду їсти фрукти та овочі сирими – авітаміноз мені точно не страшний!

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Щоб отримувати всі необхідні вітаміни, потрібно багато грошей. Корисне та різноманітне харчування коштує дорого.

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