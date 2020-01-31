У мене авітаміноз? Що ви знаєте про брак вітамінів. Пройдіть ТЕСТ

ОНОВЛЕНО 03.02.2021
В середині зими ми часто можемо почувати себе втомленими та роздратованими.
І перше, що спадає на думку – авітаміноз.
Чи дійсно це таке розповсюджене явище?
Яких вітамінів нам бракує найчастіше, та як його уникнути?
Пройдіть наш тест та дізнайтеся.
Якщо вас цікавить тема вітамінів, ви можете дізнатися про це більше з наших матеріалів:
🍊 ПОДКАСТ: Чи є вітаміни в зимових овочах та фруктах? Пояснює біолог
🍊 Вітаміни групи В: як їх правильно споживати
🍊 Сезон без авітамінозу: доступні овочі та небанальні ідеї страв
Для цього тесту ми проконсультувались:
- з лікарем-терапевтом Русланом Буяновським
- кандидатом біологічних наук Олексієм Коваленко