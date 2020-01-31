У мене авітаміноз? Що ви знаєте про брак вітамінів. Пройдіть ТЕСТ

ОНОВЛЕНО 03.02.2021

В середині зими ми часто можемо почувати себе втомленими та роздратованими.

І перше, що спадає на думку – авітаміноз.

Чи дійсно це таке розповсюджене явище?

Яких вітамінів нам бракує найчастіше, та як його уникнути?

Пройдіть наш тест та дізнайтеся.

Якщо вас цікавить тема вітамінів, ви можете дізнатися про це більше з наших матеріалів:

Для цього тесту ми проконсультувались: