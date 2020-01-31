У мене авітаміноз? Що ви знаєте про брак вітамінів. Пройдіть ТЕСТ

Так Так, варто. Особливо, за рівнем вітаміну B12, який знаходиться переважно у продуктах тваринного походження. Ви в зоні ризику, якщо дотримуєтесь строгої веганської дієти й не дозволяєте собі молока та яєць. Споживайте харчові дріжджі та продукти збагачені B12; в деяких випадках лікар може вам призначити вітамін у пігулках. Ні Так, варто. Особливо, за рівнем вітаміну B12, який знаходиться переважно у продуктах тваринного походження. Ви в зоні ризику, якщо дотримуєтесь строгої веганської дієти й не дозволяєте собі молока та яєць. Споживайте харчові дріжджі та продукти збагачені B12; в деяких випадках лікар може вам призначити вітамін у пігулках.