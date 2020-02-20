Від імені МОЗ надсилають фейкову інформацію щодо коронавірусу

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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20 лютого 2020

З офіційної пошти МОЗ почала надходити  інформація щодо того, що в Україні зареєстровано 5 випадків коронавірусу.

Це фейк, повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ).

 З офіційної пошти МОЗ почала надходити  інформація щодо того, що в Україні зареєстровано 5 випадків коронавірусу.
Фото: peshkova/Depositphotos

"Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ.

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Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію та повідомити пресслужбу МОЗ України про відправника цієї інформації у разі отримання листа.

Дякуємо за співпрацю!", - йдеться у повідомлені.

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Українська правда, Життя звернулась до прес-служби МОЗ.

Вони сказали, що таку інформацію не поширювали, а спеціалісти вже розв'язують проблему. 

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